Iranke proglasili izdajicama, još neće kući. Evo kamo su otišle

Noseći boje svoje nacionalne reprezentacije, igračice iranske nogometne reprezentacije izašle su iz autobusa i krenule prema šalteru za prijavu na međunarodnoj zračnoj luci Kuala Lumpur, a većina igračica odbila je razgovarati s medijima, ali jedna je ipak rekla novinaru AFP-a: "Nedostaje mi obitelj."

Reprezentacija je u glavnom gradu Malezije boravila od srijede, nakon što su stigle iz Australije gdje su se natjecale na Azijskom prvenstvu. Windsor John, glavni tajnik Azijske nogometne konfederacije, rekao je za AFP da ih je iranska reprezentacija "obavijestila da će letjeti za Oman, ali da to nije njihovo konačno odredište, te će vjerojatno ostati u Omanu dok ne pronađu letove za svoje sljedeće odredište".

Drugi izvor rekao je za AFP da će momčad vjerojatno putovati iz Omana u Istanbul, prije nego što se uputi u istočni turski grad Van, a zatim u Iran. Sedam članica iranske ženske delegacije, šest igračica i jedna članica osoblja, u početku su tražile azil u Australiji nakon što su u svojoj zemlji proglašene "izdajicama" jer su odbile pjevati himnu prije utakmice, usred rata koji traje između Irana i Sjedinjenih Država i Izraela.

Kapetanica momčadi Zahra Ghanbari (34), koja je u nedjelju postala peta igračica koja je promijenila mišljenje i na kraju povukla zahtjev za azil, bila je prisutna u zračnoj luci.

Skupine za ljudska prava više su puta optužile iranske vlasti da vrše pritisak na iranske sportaše u inozemstvu prijeteći njihovim obiteljima ili imovini ako prebjegnu ili daju izjave koje kritiziraju Islamsku Republiku. Iranske vlasti su pak optužile Australiju da vrši pritisak na igrače da ostanu. Tri igračice i jedna članica osoblja prethodno su povukle svoje zahtjeve za azil i ipak otputovale u Maleziju.