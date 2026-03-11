Obavijesti

HTJELE TRAŽITI AZIL

Pogledajte dramu u Australiji. Iranske nogometašice pokušale pobjeći, hvatao ih je muškarac

Foto: screenshot/X

Podsjetimo, nogometašice iranske reprezentacije odbile su pjevati državnu himnu na utakmici protiv Južne Koreje nakon čega su ih u zemlji proglasili ratnim izbjeglicama

Društvenim mrežama širi se dramatična snimka koja prikazuje bijeg pet iranskih nogometnih reprezentativki iz hotela u Australiji. Nogometašice su pokušale napustiti hotel kako bi zatražile azil. Iransko režimsko osiguranje ih je otkrilo, a onda su krenule bježati po stepenicama hotela.

Podsjetimo, nogometašice iranske reprezentacije odbile su pjevati državnu himnu na prvoj utakmici Azijskog kupa protiv Južne Koreje 2. ožujka nakon čega su ih u Iranu proglasili ratnim izbjeglicama. Nakon tog pothvata, slijedile su sumnje da ih čeka kazna, a čak su dobile i prijetnje smrću.

Na snimci koja se širi društvenim mrežama može se vidjeti muškarac zadužen za nadzor reprezentacije kako pretražuje hotel, a mogu se čuti i iranski aktivisti koji tvrde da je povezan s iranskom revolucionarnom gardom. Cijelu situaciju dodatno je zakomplicirala iranska članica delegacije koja se odlučila vratiti u Iran i putem veleposlanstva vlastima otkrila lokaciju sigurne kuće u kojoj se nalazi iranska reprezentacija.

Australske vlasti odmah su našle drugu lokaciju za iranske nogometašice, ali većina je u međuvremenu napustila zemlju. Objava je izazvala lavinu reakcija korisnika diljem svijeta. Komentari su gotovo jednoglasno iskazivali podršku hrabrim sportašicama i osudu iranskog režima.

