Iraola je novi trener Liverpoola

Donedavni trener Bournemoutha Andoni Iraola (43) novi je trener Liverpoola, objavio je premierligaš na službenim stranicama kluba. Klub s Anfielda otpustio je Arnea Slota u subotu, a popularni insajder za transfere Fabrizio Romano je nagovijestio dolazak Španjolca i prije otkaza Nizozemcu.

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- Stvarno sam uzbuđen, stvarno uzbuđen. Jer svi znaju za Liverpool i da je to veliki klub, ogroman klub, jedan od najvećih na svijetu. Razmišljajući malo više o ovom klubu, uvijek sam smatrao da je vrlo poseban. Ne treba vam puno stvari da biste bili privučeni Liverpoolom. Liverpool je Liverpool.

Fasciniran je najviše vrhunskim igračima i navijačima.

- Očito je da su atmosfera, navijači, klub, igrači i prilika da treniram vrhunske igrače te da se borim za naslove bili privlačni faktori. Mislim da ne može biti privlačnije od ovoga. Teško je to pronaći. Dakle, jako sam uzbuđen što ću uskoro početi s radom.

Foto: Liverpool FC

Iraola je imao impresivnu nogometnu karijeru prije trenerske. On je legenda Athletic Bilbaa za kojeg je nastupio 514 puta, a na zalasku karijere igrao je još i za New York City. Bio je desni bek i nastupio je sedam puta za Španjolsku. Kao trener je prije engleskog prvoligaša vodio AEK Larnacu, Mirandés i Rayo Vallecano.

Foto: Liverpool FC

Na klupi Bournemoutha igrao je vrlo ofenzivan i napadački nogomet s puno rizika i okomitosti. To mu se isplatilo jer je u tri godine na klupi premierligaša redom bio dvanaesti, deveti i šesti. Na klupi 'cherriesa' vodio je 127 utakmica, pobijedio 48, izgubio 38 i 41 put slavio. Ove sezone je ostvario najviši plasman u povijesti kluba (6.) i po prvi put izborio europsko natjecanje, odnosno Europsku ligu.