Irci pognuli glave dok je svirala himna Izraela i odbili rukovanje

Žestoke pozive na bojkot utakmice dobivali su nogometaši reprezentacije Republike Irske uoči utakmice drugog kola Lige nacija protiv Izraela u Debrecenu, gdje su formalno bili gosti, a iduću će nedjelju oni biti domaćini u Bačkoj Topoli, gdje je lani kod izraelskog kluba gostovao Dinamo.

Bojkota nije bilo, iz saveza su objasnili da bi to značilo drakonske kazne Uefe, ali su na terenu ipak izrazili nezadovoljstvo što moraju igrati s Izraelcima. Pa su tako tijekom intoniranja himne Izraela Irci gledali u pod, odbili su uobičajeno rukovanje uoči utakmice i nosili crni flor u znak desetaka tisuća ubijenih u Gazi tijekom izraelske okupacije.

Foto: Bernadett Szabo

- Ne igramo s genocidom, igramo protiv genocida. Igramo protiv Izraela, ne igramo s Izraelom - kazao je izbornik Irske, Islanđanin Heimir Hallgrimsson, što su iz Izraela osudili.

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Nakon politike u uvodu, na nogometnom dijelu Irci su pokazali nadmoć. Već do 25. minute vodili su 3-0 golovima Troya Parrotta, Adama Idaha i Jacka Moylana, koji je gol proslavio podignuvši crni flor u zrak i poljubivši ga. Tim je rezultatom utakmica i završila. Ranije je u istoj skupini Austrija kod kuće pobijedila Kosovo 3-1.