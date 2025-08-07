Irci u deliriju nakon povijesne pobjede: 'Kavez na Rujevici nije mogao izdržati našu feštu...'

Na dan utakmice protiv Rijeke, Shelbourne se na klupskim stranicama prisjetio 2004. godine kada je izbacio Hajduk iz Lige prvaka, što je do danas ostala jedna od najvećih pobjeda u povijesti kluba. Kao da su prizvali božicu Fortunu koja im je dobrano naklonjena kada su u pitanju utakmice protiv hrvatskih klubova. Opet su izveli senzaciju i šokirali hrvatski nogomet.

Rijeka je izgubila na Rujevici od Shelbournea (2-1) u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige. Ništa nije upućivalo na to kada je Niko Janković u 56. minuti doveo u vodstvo hrvatskog prvaka. Riječani su dominirali, imali god prednosti i kontrolu nad igrom, no raspalo se sve u 12 minuta. Samuel Bone ekspresno je izjednačio dvije minute kasnije, a u 70. minuti Martin je donio Ircima veliku pobjedu i izazvao gromoglasne zvižduke na Rujevici koji su bili upućeni igračima Rijeke.

Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Klub vrijedan tri milijuna eura opet je zadao opasan udarac našem nogometu, a sebi priskrbio jednu od najvećih pobjeda u povijesti. Shelbourne nikada nije izborio jesen u Europi, a sada ga samo jedna utakmica dijeli od izravnog plasmana u Konferencijsku ligu, što će mu donijeti 3,8 milijuna eura, više nego što je vrijednost cijele momčadi.

Naravno, tamošnji mediji su u deliriju.

- Šokantan preokret protiv Rijeke. Hrvatski prvaci dominirali su posjedom, ali nisu stvarali previše šansi. Shelbourne je izgledao kao da će mu uspjeti svaki prodor i centaršut - piše irski The Sun.

Mirror slavi Johna Martina koji bi jednog dana mogao dobiti mural u Dublinu, baš kao Rogers koji je prije 21 godinu izbacio Hajduk.

- John Martin je heroj slavne pobjede Shelbournea u Hrvatskoj. Shelbourne je stigao kao veliki autsajder. Jako su ga podcijenile hrvatske kladionice. Ircima bi i neriješen rezultat bio odličan na gostovanju u Hrvatskoj - piše Mirror.

Independent piše o deliriju u rujevičkom kavezu gdje je bilo više od 150 gostujućih navijača.

- Kavez na Rujevici nije mogao izdržati delirij koji su stvorili irski navijači nakon drugog gola u drugom poluvremenu.

Examiner podsjeća kako se klubu smiješi velika zarada.

- Pobjede u gostima irskih momčadi su rijetkost, ali ovaj preokret stavlja Shelbourne u poziciju da zaradi 3.8 milijuna eura plasmanom u skupinu europskog natjecanja.