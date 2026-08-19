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RED BULL

Isack Hadjar zbog neugodne ozljede propušta VN Nizozemske

Piše HINA,
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Isack Hadjar zbog neugodne ozljede propušta VN Nizozemske
Foto: Marton Monus
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Za upravljačem njegovog bolida zamijenit će ga Novozelnđanin Liam Lawson, priopćili su u srijedu iz Red Bulla

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Francuski vozač Isack Hadjar, član Red Bullove F1 momčadi, zbog ozljede zadobivene tijekom treninga neće se natjecati na Velikoj nagradi Nizozemske, a za upravljačem njegovog bolida zamijenit će ga Novozelnđanin Liam Lawson, priopćili su u srijedu iz Red Bulla.

- Momčad želi Isacku brz oporavak i zahvaljuje Liamu što je uskočio u kratkom roku - stoji u priopćenju Red Bulla.

Za 24-godišnjeg Lawsona, koji je trenutačno član Racing Bullse, Red Bullove sestrinske momčadi, i nalazi se na devetom mjestu u poretku Svjetskog prvenstva vozača, to znači jednokratan povratak u momčad koja ga je prije 16 mjeseci odbacila.

Lawson je na stazi u Zandvoortu imao debitantski nastup u formuli 1, kad je 2023. zamijenio Daniela Ricciarda za upravljačem AlphaTaurija, kad je australski vozač također morao propustiti utrku zbog oljede zapešća, baš kao i Hadjar tri godine poslije.

Na posljednjoj utrci koja će biti vožena u Zandvoortu, jer Velika nagrada Nizozemske od sljedeće godine više neće biti u F1 kalendaru, Lawsonovo mjesto za upravljačem Racing Bullsa zauzet će 26-godišnji Japanac Yuki Tsunoda. On je na kraju prošle sezone izgubio status stalnog vozača u Red Bullu te je degradiran u ulogu testnog i zamjenskog vozača za Red Bull i Racing Bulls. Tsunoda će se u momčadi pridružiti britansko-švedskom vozaču Arvidu Lindbladu, kojemu je ovo prva sezona u formuli 1.

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Foto: Marton Monus

- Zahvaljujemo Liamu i Yukiju na fleksibilnosti, dok se momčadi pripremaju za vikend i želimo Isacku brz oporavak - poručili su iz Racing Bullsa.

Hadjar je osmi u poretku vozača sa 68 bodova, a prvi vozač Red Bulla i četverostruki svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen zauzima šestu poziciju sa 109 bodova. Vodeći Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) u drugi dio sezone ulazi s 219 bodova, 50 više od drugoplasiranog Britanca Lewis Hamiltona (Ferrari).

Velika nagrada Nizozemske je 12. utrka u ovoj sezoni i na rasporedu je tijekom nadolazećeg vikenda, a vozači će imati dvije prilike za skupljanje bodova, na subotnjem sprintu (od 12.00 sati) i u nedjeljnoj glavnoj utrci (od 15.00 sati).

Nakon toga će nastupiti dvotjedna stanka do Velike nagrade Italije u Monzi.

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