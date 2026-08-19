Za upravljačem njegovog bolida zamijenit će ga Novozelnđanin Liam Lawson, priopćili su u srijedu iz Red Bulla
Isack Hadjar zbog neugodne ozljede propušta VN Nizozemske
Francuski vozač Isack Hadjar, član Red Bullove F1 momčadi, zbog ozljede zadobivene tijekom treninga neće se natjecati na Velikoj nagradi Nizozemske, a za upravljačem njegovog bolida zamijenit će ga Novozelnđanin Liam Lawson, priopćili su u srijedu iz Red Bulla.
- Momčad želi Isacku brz oporavak i zahvaljuje Liamu što je uskočio u kratkom roku - stoji u priopćenju Red Bulla.
Za 24-godišnjeg Lawsona, koji je trenutačno član Racing Bullse, Red Bullove sestrinske momčadi, i nalazi se na devetom mjestu u poretku Svjetskog prvenstva vozača, to znači jednokratan povratak u momčad koja ga je prije 16 mjeseci odbacila.
Lawson je na stazi u Zandvoortu imao debitantski nastup u formuli 1, kad je 2023. zamijenio Daniela Ricciarda za upravljačem AlphaTaurija, kad je australski vozač također morao propustiti utrku zbog oljede zapešća, baš kao i Hadjar tri godine poslije.
Na posljednjoj utrci koja će biti vožena u Zandvoortu, jer Velika nagrada Nizozemske od sljedeće godine više neće biti u F1 kalendaru, Lawsonovo mjesto za upravljačem Racing Bullsa zauzet će 26-godišnji Japanac Yuki Tsunoda. On je na kraju prošle sezone izgubio status stalnog vozača u Red Bullu te je degradiran u ulogu testnog i zamjenskog vozača za Red Bull i Racing Bulls. Tsunoda će se u momčadi pridružiti britansko-švedskom vozaču Arvidu Lindbladu, kojemu je ovo prva sezona u formuli 1.
- Zahvaljujemo Liamu i Yukiju na fleksibilnosti, dok se momčadi pripremaju za vikend i želimo Isacku brz oporavak - poručili su iz Racing Bullsa.
Hadjar je osmi u poretku vozača sa 68 bodova, a prvi vozač Red Bulla i četverostruki svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen zauzima šestu poziciju sa 109 bodova. Vodeći Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) u drugi dio sezone ulazi s 219 bodova, 50 više od drugoplasiranog Britanca Lewis Hamiltona (Ferrari).
Velika nagrada Nizozemske je 12. utrka u ovoj sezoni i na rasporedu je tijekom nadolazećeg vikenda, a vozači će imati dvije prilike za skupljanje bodova, na subotnjem sprintu (od 12.00 sati) i u nedjeljnoj glavnoj utrci (od 15.00 sati).
Nakon toga će nastupiti dvotjedna stanka do Velike nagrade Italije u Monzi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+