Isco spasitelj: Ptičicu koja nije mogla poletjeti iznio s terena

Spasio je Isco život malenoj ptičici netom prije utakmice protiv Irana. On i Jordi Alba primijetili su nemoćnu ptičicu kako skakuće po terenu pa ju je španjolski veznjak uzeo u ruku i odnio van terena, na sigurno.

Snimile su to naravno kamere, a snimka je brzo obišla svijet. Gledatelji su svoje oduševljene ovim postupkom Isca vrlo brzo iskazali na društvenim mrežama.

So I’ve had a few comments about me liking football because of the men today.. and it’s not the reason.. but my god those scenes of Isco helping that little bird has just nearly gave me a heart attack and about made my womb fall out. 🤭🤣