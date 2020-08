Iscrpljeni, ali presretni! 'Modri' su ludo proslavili pobjedu...

<p>Kopali su i orali Constantin Radulescu stadionom 120 minuta, a onda su onako izmrcvareni i umorni su imali snage za veliko slavlje u svlačionici nakon utakmice.<strong> Dinamo</strong> je teškom mukom i s igračem manje pobijedio Cluj nakon penala i prošao u 3. pretkolo Lige prvaka!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Dinamo je dvaput imao vodstvo, pobjedu u rukama, ali primio je gol u 90+3' minuti. Igrači su se međusobno pogledavali, a snage je bilo sve manje. </p><p>Modri su od 51. minute igrali s igračem manje jer je Catherine dobio crveni karton, a regularni dio završio je 2-2. Za hrvatskog prvaka zabijali su Gojak i Kastrati. A onda su došli teški produžeci. Bilo je samo bitno izdržati i ne primiti gol, a to su hrabri dinamovci s igračem manje i uspjeli napraviti. Došlo se do lutrije jedanaesteraca gdje je Livaković obranio jednom igraču Cluja, a onda je Boli promašio cijeli gol i razveselio Dinamove navijače. </p><p>Iako iscrpljeni, igrači su to proslavili kako spada. Pjevalo se i skakalo u svlačionici, mogli su napokon odahnuti nakon teškog susreta.</p><p>Bila je to drama nad dramama, kakvu dinamovci nisu jako dugo vidjeli. Možda čak i veća od one sa Šahtarom iz grupne faze Lige prvaka kada su prosuli nemoguće.</p><p>Bilo je danas pogrešaka, bilo je sjajnih stvari, ali 'modri' će nakon ove teške, izmrcvarene pobjede još slađe zaspati. Koga briga koji je rezultat, bitno da su 3. pretkolo i nova prilika za plasman u Ligu prvaka tu.</p>