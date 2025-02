Iscurili detalji o razvodu Pepa Guardiole: Novac nije problem, a evo zašto i dalje nosi prsten...

Pep Guardiola (54) razvodi se od supruge Cristine Serre (52), s kojom je bio u braku čak 30 godina i ima troje djece. Par se odlučio razići krajem prošle godine, a polako u javnost cure detalji njihovog razvoda u kojem, kako se čini, baš i nema zle krvi.

Naime, Daily Mail piše kako su Guardiola i Serra već dogovorili većinu detalja njihovog razvoda, uključujući i financijsku kompenzaciju. Bivši supružnici žele ostati u prijateljskom odnosu zbog njihove djece, a navodno imaju i istog odvjetnika!

Španjolska novinarka Lorena Vasquez, koja je poznata u svijetu showbiza, javila se s nekim zanimljivim detaljima.

- Oboje su vrlo odgovorni tijekom ovog procesa i žele da sve prođe 'glatko' zbog njihove djece. Novac neće biti problem, sada dogovaraju sve detalje kako bi ovaj proces završio na miran način. Najviše me iznenađuje što imaju zajedničkog odvjetnika - komentirala je za emisiju 'Y Ahora Sonsoles'.

Novinarka tvrdi kako je "kap koja je prelila času" pala nakon što je Pep produžio vjernost Cityju do 2027. godine. Cristina Serra vratila se u Španjolsku 2019. godine s najmlađim djetetom kako bi se posvetila poslovnim obavezama, a Pep je odlučio ostati u Engleskoj.

Vasquez nagađa zašto Guardiola i dalje nosi vjenčani prsten na ruci.

- To je iznenađujuće, ne mogu reći nosi li prsten kao počast njihovom braku ili zato što ostavlja otvorena vrata za pomirbu. Koliko čujem, on je za to otvoreniji od svoje supruge - rekla je i dodala...

- Cristina pati zato što je njezino ime često u javnosti. Nikad nije bila osoba koja je htjela biti poznata kao supruga Pepa Guardiole, iako je oduvijek bila ponosna što se udala upravo za njega.

Guardiola ostaje usredotočen na nogomet, a tu ima pune ruke posla. Njegov City tek je na četvrtom mjestu Premier lige s 20 bodova zaostatka u odnosu na Liverpool, a "građani" su ispali i iz Lige prvaka.