Island razbio Švedsku! Evo što ovaj rezultat znači za Hrvatsku

Island je pobijedio Švedsku 35-27 u drugom kolu druge faze Europskog prvenstva u rukometu i značajno zakomplicirao Hrvatskoj put do polufinala.

Furiozno su krenuli Islanđani i nakon 10 minuta igre imali prednost 6-3. Do poluvremena su još povećali prednost i na predah otišli s čak šest golova prednosti (18-12).

U drugom poluvremenu Švedska se probudila i stigla na samo gol zaostatka u dva navrata (21-20 i 23-22), ali Islanđani serijom 3-0 sredinom drugog dijela odlaze na četiri gola prednosti i Šveđani se nisu uspjeli vratiti.

Islanđane je do pobjede vodio Kristjansson s čak 11 golova i to iz 11 pokušaja! Sjajan je bio i Hallgrimsson na golu s 12 obrana. Kod Švedske je Lagergren zabio pet golova.

Ako Island, Švedska i Hrvatska pobijede sve utakmice do kraja, naša reprezentacija ostat će bez polufinala. Zatvorit će se krug tri reprezentacije s po osam bodova, a naša reprezentacija u tom slučaju ima najlošiju gol razliku. Hrvatskoj preostaje pobijediti sve utakmice do kraja i nadati se da će Švicarska ili Slovenija zaustaviti Island, odnosno Mađarska ili Švicarska Švedsku.