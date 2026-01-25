Obavijesti

LOŠE VIJESTI

Island razbio Švedsku! Evo što ovaj rezultat znači za Hrvatsku

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatskoj preostaje pobijediti sve utakmice do kraja i nadati se da će Švicarska ili Slovenija zaustaviti Island, odnosno Mađarska ili Švicarska Švedsku

Admiral

Island je pobijedio Švedsku 35-27 u drugom kolu druge faze Europskog prvenstva u rukometu i značajno zakomplicirao Hrvatskoj put do polufinala. 

Kadrovi treninga Hrvatske rukometne reprezentacije 01:05
Kadrovi treninga Hrvatske rukometne reprezentacije | Video: Hrvatski rukometni savez

Furiozno su krenuli Islanđani i nakon 10 minuta igre imali prednost 6-3. Do poluvremena su još povećali prednost i na predah otišli s čak šest golova prednosti (18-12). 

U drugom poluvremenu Švedska se probudila i stigla na samo gol zaostatka u dva navrata (21-20 i 23-22), ali Islanđani serijom 3-0 sredinom drugog dijela odlaze na četiri gola prednosti i Šveđani se nisu uspjeli vratiti. 

Islanđane je do pobjede vodio Kristjansson s čak 11 golova i to iz 11 pokušaja! Sjajan je bio i Hallgrimsson na golu s 12 obrana. Kod Švedske je Lagergren zabio pet golova. 

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ako Island, Švedska i Hrvatska pobijede sve utakmice do kraja, naša reprezentacija ostat će bez polufinala. Zatvorit će se krug tri reprezentacije s po osam bodova, a naša reprezentacija u tom slučaju ima najlošiju gol razliku. Hrvatskoj preostaje pobijediti sve utakmice do kraja i nadati se da će Švicarska ili Slovenija zaustaviti Island, odnosno Mađarska ili Švicarska Švedsku. 

