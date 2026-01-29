Islanđani: 'Hrvati su poludjeli'

Hrvatska rukometna reprezentacija vodi bitke na parketu i van njega. Izbornik Dagur Sigurdsson kritizirao je organizatora Europskog prvenstva zbog neobičnih odluka, a islandski mediji ispratili su događanja u našoj reprezentaciji.

"Hrvati su poludjeli i rečeno je da će Dagur bojkotirati EHF", naslov je teksta na portalu Visir, koji u tekstu ističe da su i Islanđani morali odigrati dvije ključne utakmice u dva dana i potom putovati na polufinale. Ipak, oni su smješteni u Herningu gdje se igra završnica, za razliku od Hrvatske.

Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Isti medij u drugom tekstu ističe da je Sigurdsson na press konferenciji "otvorio dušu" i da je bilo "ludo".

- Vozio sam se 35 minuta na ovaj cirkus i morat ću se voziti 35 minuta nazad jer nismo smješteni u Herningu. Nisam imao vremena kako bih se pripremio za utakmicu (s Nijemcima, op. a.). Stigli smo tek u 14.30 sati i onda sam ovdje morao obavezno doći. To je smiješno. Vozio sam se 35 minuta na ovaj cirkus, i onda moram 35 minuta voziti nazad. Bit će 18 sati kad se vratim i još uvijek nisam imao trening s momčadi. Još uvijek nismo imali sastanak. To su dokazi da EHF nije briga za igrače i reprezentacije - rekao je izbornik Hrvatske na navedenoj press konferenciji, između ostalog.