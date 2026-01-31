Islanđani najavili revanš: Sada se moramo oporaviti, a onda nosimo broncu kući u nedjelju

Hrvatska rukometna reprezentacija nažalost nije uspjela osigurati medalju nakon poraza od Njemačke 28-31, ali ništa još nije izgubljeno jer naše rukometaše čeka dvoboj za brončanu medalju protiv Islanda. Izabranici Dagura Sigurdssona već su pokazali na ovom prvenstvu da znaju igrati protiv Islanda, oni su nam bili prvi protivnici u drugom krugu. Hrvatska je tada došla do pobjede 30-29, a igračem utakmice proglašen je Zvonimir Srna sa šest golova.

Islanđani su doživjeli poraz od Danske (28-31), a rezultat utakmice komentirao je pivot Ýmir Örn Gíslason koji smatra kako je utakmica prelomljena na kraju.

- Petnaest minuta prije kraja zabili su dva gola zaredom, a onda su uslijedili promašeni sedmerci, isključenja na dvije minute i slično. Unatoč ovom užasno frustrirajućem porazu, ponosan sam na momčad. Svi su ostavili srce na terenu - izjavio je Islanđanin.

Najavio je utakmicu za broncu koja je Islandu prilika za revanš, a Gíslasonu će ovo biti prvo polufinale u reprezentativnom dresu.

- Zbog ovakvih se stvari bavimo ovim sportom. Sjajno je ovo doživjeti. To je privilegija, pogotovo kad to radite sa svojim najboljim prijateljima, u koje imate bezrezervno povjerenje i s kojima želite nešto osvojiti. Završit ćemo posao u nedjelju. Želimo tu broncu. U svaku utakmicu ulazimo da bismo pobijedili. Sada se moramo oporaviti, a onda nosimo broncu kući.

Hrvatska je zadnju medalju na Europskom prvenstvu osvojila prije šest godina, kada se plasirala u finale nakon pobjede nad Norveškom 29-28, ali u finalu je bila bolja Španjolska (22-20). Hrvatska je tada osvojila srebro, ali motivacije za osvajanje nove medalje u nedjelju neće nedostajati.