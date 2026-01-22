Islanđani su nam stari znanci, a jedinu medalju uzeli su davno

Hrvatska rukometna reprezentacija nakon zadnje utakmice u skupini i poraza protiv Švedske 33-25 plasirala se u drugi krug Europskog prvenstva, ali u taj krug neće prenjeti niti jedan bod. Izabranike Dagura Sigurdssona, inače rođenog Islanđana, sada čekaju još četiri utakmice, a prvi protivnici su nam stari znanci Islanđani.

Hrvatska će u petak 23. siječnja od 15.30 igrati protiv Islanda koji je iz prvog kruga prenio dva boda. Rukometaši su dobro upoznati s Islandom, protiv njih smo igrali i prošle godine na Svjetskom prvenstvu na kojemu smo bili domaćini. Tada smo ih pobijedili 32-26, a najviše muka zadavao im je Ivan Martinović koji je zabio osam golova.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Island | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Islanđanima je ovo 14 nastup na europskim prvenstvima, a prije 22 godine na Europskom prvenstvu u Švedskoj 2002. završili su četvrti. Najbolji rezultat ostvarili su 2010. u Austriji kada su osvojili brončanu medalju. Tada su došli do polufinala, ali na putu do finala stajala im je jaka Francuska koja je slavila 36-28. U borbi za medalju pobijedili su Poljake 29-26.

Hrvatska i Island do sada su se susreli dvanaest puta pri čemu je Hrvatska imala puno bolji omjer. Hrvatski rukometaši slavili su deset puta, jedna utakmica završila je nerješeno, a jednom su pobjedili Islanšani. Bili su nam protivnici na SP-u u Hrvatskoj kada su naši rukometaši slavili pred domaćom publikom u play-off fazi natjecanja. Rukometaši su igrali drugi susret drugog kola protiv Islanda, a za osiguran prolaz Hrvatskoj je trebala pobjeda od minimalno četiri razlike kako bi imali šanse za četvrtfinale. Na kraju smo slavili 32-26 pred 15 tisuća navijača u zagrebačkoj Areni. Najefikasniji u našim redovima bio je Ivan Martinović s osam pogodaka, a među Islanđanima bio je to Viggo Kristjansson s pet golova.

Koeln: Susret Hrvatske i Islanda na Europskom prvenstvu u rukometu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Islanđani su par s druge strane, samo jednom upisali pobjedu. Međutim, najuvjerljivija pobjeda protiv Islanđana bila je također na Euru 2016. kada smo izborili plasman u drugi krug nakon pobjede 37-28, a te godine osvojili smo brončanu medalju nakon dramatične utakmice protiv domaćina Poljske. Stvarali su nam probleme prije dvije godine kada su na Euru upisali jedinu pobjedu protiv Hrvatske (35-30) i srušili nam snove o borbi za medalju. Hrvatskoj je tada trebala pobjeda, ali raspali smo se u drugom poluvremenu, izgubili čak 13 lopti u napadu i napravili nekoliko tehničkih grešaka što su Islanđani iskoristili i uvjerljivo slavili na kraju. Bjarki Mar Elisson bio je najefikasniji s osam pogodaka dok je Marin Jelinić zabio šest.

Izbornik Snorri Stein Guðjónsson u svojim redovima ima neke od najboljih rukometaša koji igraju u europskim velikanima. Ómar Ingi Magnússon i Gísli Kristjánsson aktualni su osvajači Lige prvaka s njemačkim SC Magdeburgom i suigrači našeg Mateja Mandića. Kristjansson je trenutačno 24. igrač prvenstva s najviše pogodaka, zabio ih je 16, a odmah iza njega je Zvonimir Srna s jednako toliko golova. Jedna od njihovih posebnosti su krilni igrači, a imaju i odlične golmane Viktora Hallgrímssona koji je prošle godine potpisao za Barcelonu i Björgvin Páll Gústavsson koji je blizu 300. nastupa za reprezentaciju.