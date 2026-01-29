Islandska rukometna kolonija: Trojica trenera u polufinalu! Evo kako su pokorili Stari kontinent

Završnica Europskog prvenstva u rukometu seli se u danski Herning, a dok se prašina slegla nakon dramatičnih okršaja glavne runde, jedna činjenica iskače i zasjenjuje sve ostale. Od četiri reprezentacije koje će se boriti za medalje, čak tri vode islandski treneri.

Hrvatsku je u polufinale uveo Dagur Sigurdsson (52), Njemačku Alfred Gislason (66), a veliko iznenađenje Island predvodi Snorri Gudjonsson (44). Jedini "uljez" u tom društvu je Danac Nikolaj Jacobsen (54), strateg domaćina i vjerojatno jedini čovjek koji može reći da je favorit protiv ove islandske invazije. Ovo nije slučajnost, već potvrda fenomena "islandske trenerske škole" koja iz zemlje od samo 370.000 stanovnika proizvodi vrhunske rukometne umove.

Dagur Sigurdsson: Čovjek koji je probudio strast i vratio Hrvatsku u vrh

Kada je u veljači 2024. Hrvatski rukometni savez objavio da Dagur Sigurdsson preuzima klupu reprezentacije, bio je to potez bez presedana. Prvi stranac u povijesti na klupi Hrvatske stigao je nakon bolnog 11. mjesta na Euru i donio sa sobom auru pobjednika. Malo tko je tada mogao zamisliti da će samo dvije godine kasnije Hrvatska pod njegovim vodstvom biti svjetski doprvak i polufinalist Eura kao pobjednik skupine sa šest pobjeda i samo jednim porazom.

Put nije bio lak. Prošle godine odveo je Hrvatsku do svjetskog srebra, gdje je u finalu prejaka bila Danska, a na ovom turniru potvrdio je da taj uspjeh nije bio slučajan. Vrhunac je bila dramatična pobjeda protiv Mađarske 27-25 u Malmöu, utakmica koja je slomila otpor neugodnih suparnika i matematički osigurala prvo mjesto.

‌- Počeli smo jako loše, golmani nisu našli ritam. Ali sredinom prvog poluvremena smo se počeli vraćati. Oni su jako iskusni, morali smo biti strpljivi. Bilo je iznimno teško, morali smo uložiti svu snagu u ovo. Igrači su potpuno iscrpljeni, ali i presretni - rekao je Sigurdsson nakon pobjede.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Islanđanin je poznat kao taktički genij, ali ono što je donio Hrvatskoj više je od taktike. Donio je mirnoću, pobjednički mentalitet i, kako je sam rekao pri dolasku, pronašao je strast koja mu je nedostajala.

‌- Tražio sam strast. Nakon toliko vremena u Japanu, gdje je mentalitet drugačiji, vrlo pristojan, nedostajala mi je ona sportska strast kakvu imamo u Europi. A Hrvatska je na samom vrhu te strasti. Čim sam čuo da su zainteresirani, bio sam spreman učiniti sve da dođem - objasnio je Sigurdsson svoju odluku.

Sada ga u polufinalu čeka sunarodnjak Alfred Gislason na klupi Njemačke, što će biti taktička poslastica i sudar dva velikana islandske škole. Ali i Daguru će biti još jedan okršaj protiv bivše reprezentacije koju je vodio do zlata na Europskom prvenstvu i bronce na Olimpijskim igrama 2016.

Alfred Gislason: Legenda koja je preživjela kritike i stvorila moćnu Njemačku

Dok je Sigurdsson u Hrvatskoj dočekan kao spasitelj, put Alfreda Gislasona na klupi Njemačke bio je znatno trnovitiji. Preuzeo je reprezentaciju u ožujku 2020. i odmah krenuo u bolnu smjenu generacija, zbog čega je često bio na meti kritičara. No njemački savez vjerovao je u njegov dugoročni projekt, a Gislason im je vratio srebrom na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., a sada i polufinalom Eura.

Gislason je trenerska institucija. Čovjek koji je s Kielom i Magdeburgom osvojio sve što se moglo, uključujući tri Lige prvaka, poznat je po čvrstoj disciplini i nevjerojatnoj taktičkoj pripremi. Na ovom je prvenstvu njegova Njemačka pokazala moć u ključnoj utakmici protiv Francuske. U Herningu su srušili branitelje naslova 38-34 i poslali poruku svima da su spremni za zlato.

Foto: RADOVAN STOKLASA

Gislason je i sam vodio Island od 2006. do 2008., a njegova trenerska filozofija ukorijenjena je u temeljima na kojima počiva islandski rukomet: granitna 6-0 obrana, brza tranzicija i pametna rješenja u napadu. Njegov okršaj sa Sigurdssonom bit će partija dvojice majstora koji se poznaju u dušu.

Snorri Gudjonsson: Novi val koji je vratio Island na veliku scenu

Treći islandski polufinalist je Snorri Steinn Gudjonsson, čovjek koji predstavlja novu, mlađu generaciju trenera. Za razliku od Sigurdssona i Gislasona, koji su se godinama kalili u Bundesligi, Gudjonsson je trenerski zanat ispekao u domaćem Valuru prije nego što je 2023. preuzeo reprezentaciju.

Kao igrač, bio je legendarni srednji vanjski i mozak "zlatne generacije" koja je osvojila olimpijsko srebro 2008. i europsku broncu 2010. godine. Upravo je to polufinale iz 2010. bilo posljednje za Island na Eurima sve do sada. Gudjonsson je uspio ono što mnogima prije njega nije - vratio je momčad u europski vrh.

Malmo: Island protiv Švedske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na ovom turniru Island je igrao sjajno. Pobjeda nad Švedskom 35-27 odjeknula je Europom, a prolazak u polufinale osigurali su dominantnom predstavom protiv Slovenije (39-31). Gudjonsson je pokazao izniman respekt prema svojim sunarodnjacima, nazvavši Sigurdssona "jednim od najboljih trenera na svijetu", što samo potvrđuje koliko je islandska trenerska zajednica povezana i koliko se međusobno cijene.

Njegov Island sada ide na domaćina Dansku, apsolutnog favorita prvenstva. No, Gudjonsson i njegovi igrači već su ostvarili podvig, a u Herning dolaze bez pritiska, spremni da naprave još jedno čudo.