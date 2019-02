Ismajli: Uništili smo ih, s ovim startom, Europa je dostižna...

Ardian Ismajli odigrao je opet odličnu utakmicu, bio je siguran i pravovremen u obrambenim zadacima, a stigao je zabiti i vodeći gol.

- Radili smo naporno na pripremama, a rezultati tog rada vidjeli su se protiv Osijeka i Lokomotive. Sretan sam zbog gola, ali još sam sretniji zbog pobjede, no moramo ostati čvrsto na zemlji, čeka nas važan susret s Rijekom. Nije važno tko zabije gol, važno je da mi dobro funkcioniramo kao momčad, a to je večeras bio slučaj. Uništili smo ih od prve do zadnje minute, mogli smo slaviti i većom razlikom.

Hajduk je s dvije pobjede korak bliže do željenog cilja, a to je Europa.

- Kako smo startali, vjerujem da je i taj cilj dostižan, ali za njega moramo naporno raditi i dalje. Želio bi se zahvaliti publici na fantastičnoj podršci, njima poklanjamo ovu pobjedu - zaključio je Ismajli.

Danas je na Poljudu debitirao i Francesco Tahiraj. Oduševljen je atmosferom i igrom Hajduka.

- Debi je bio super, Torcida je bila naš 12. igrač, super je osjećaj i samo se nadam da ćemo ovako nastaviti i dalje. Nisam očekivao da ću startati od prve minute, ali radio sam dobro kroz tjedan i zadovoljan sam kako je ispalo. Kasnio sam na pripreme, moram se još pripremiti i uklopiti u momčad, ali mislim da ni ovo danas nije bilo loše. Sretni smo zbog pobjede i bodova, ali moramo se što prije okrenuti narednoj utakmici u Rijeci - zaključio je Tahiraj.

Ante Palaversa ispraćen je velikim pljeskom nakon izlaska s terena.

- Hvala navijačima, nadam se da smo im uzvratili za ovu lijepu podršku. Moramo ovako i nastaviti. Stvorili smo mnogo više šansi od Lokomotive, bili smo bolji cijelim tijekom utakmice, ali Hajduk može i mora još bolje u svim segmentima - zaključio je Palaversa..

Najbolji u redovima Lokomotive Ivo Grbić također je hvalio atmosferu na Poljudu, ali i trenera Oreščanina koji mu je ostao u lijepom sjećanju.

- Sretan sam što se poklopilo da je publika u ovako velikom broju došla baš na večerašnju utakmicu, meni je uvijek bilo drago igrati na ispunjenom Poljudu, a i večeras je bilo nešto manje zvižduka nego prošli put. Imali smo priliku zabiti i drugi gol, ali je Posavec fenomenalno obranio, a Hajduk se općenito digao i zasluženo su pobijedili večeras. Drago mi je da su priliku dobili Siniša Oreščanin i njegov stožer s njima sam radio još dok sam igrao u B momčadi. Oni su jako dobri treneri, davati će priliku mladima, samo navijači trebaju imati strpljenja. U nastavku sezone ću navijati za njih i nadam se da ćemo i mi i oni izboriti Europu - kazao je nekadašnji igrač Hajduka, danas nezamjenjiv na golu Lokomotive Ivo Grbić.