Ismijavali Salinu smrt, izbacili ih sa stadiona: 'Bolesne pi*ke!'

Ovakvo ponašanje nećemo tolerirati na svom stadionu. Zadržali smo dvojicu navijača i predali smo ih policiji. Nastavit ćemo surađivati s policijom kako bismo pomogli identificirati sve koji su imali neprimjerene geste prema navijačima Cardiff Cityja, objavio je engleski nogometni klub Southampton.

Utakmica Southamptona i Cardiff Cityja u 26. kolu počela je minutom šutnje za argentinskog napadača Emiliana Salu, čiji je avion nestao prije gotovo tri tjedna, a čije je tijelo identificirano 48 sati prije utakmice.

Gostujući igrači ispod dresa su imali majice s likom Sale, na tribinama su navijači Cardiffa nosili njegove dresove. Navijači Southamptona, onaj veći i normalniji dio, pridružio se gostima u minuti šutnje i solidarizirao se s njima. No bilo je i onih koji su smrt Emiliana Sale iskoristili kako bi provocirali navijače Cardiffa.

- Bolesne pi*ke, vi ste bolesne pi*ke - čuju se na glasovi naviača Cardiffa na snimci na kojoj se vide dvojica navijača Southamptona kako šire ruke i oponašaju rušenje aviona. Uskoro im prilazi zaštitar i izbacuje ih s tribina.

Keep an eye on the bloke in the middle, making plane expressions just two days after the Emiliano Sala confirmation, glad to say they both got ejected but had to shame them #CCFC #SOUCAR pic.twitter.com/nF57gpFMDh