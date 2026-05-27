WEST HAM PRELOMIO

Ispali iz lige pa odlučili ostaviti trenera!? 'Vidi se napredak...'

Nuno Espirito Santo ostaje na klupi West Hama unatoč ispadanju iz Premier lige! Klub vjeruje u njegov povratak među najbolje, a navijače čeka i 30 posto niže cijene ulaznica

Portugalski stručnjak Nuno Espirito Santo ostat će na klupi West Ham Uniteda i sljedeće sezone iako s klubom iz Londona nije uspio izboriti ostanak u najvišem ranzredu engleskog nogometa. West Ham je ovu sezonu okončao na 18. mjestu Premier lige s dva boda manje od gradskog rivala Tottenham Hotspura te je izgubio premijerligaški status po prvi put nakon 2011. godine.

"Iako je konačni rezultat u nedjelju bio bolan, Uprava kluba vjeruje kako se vide znakovi napretka posljednjih mjeseci i želimo da Nuno nastavi razvijati taj proces", objavio je klub.

Espirito Santo je u West Ham stigao u rujnu prošle godine te je potpisao trogodišnji ugovor, a ranije ovoga tjedna je i nakon ispadanja izrazio motiviranost za ostankom u klubu i želju za ekspresnim povratkom u društvo najboljih. 

"Nuno je ranije već proveo jednu godinu u EFL ‌Championshipu s iznimnim uspjehom osvojivši 99 bodova s  Wolverhampton Wanderersima 2018. godine koje je vodio do prvog mejsta i promocije u Premier ligu", dodali su iz kluba objavivši kako će i sniziti cijene ulaznica za sljedeću sezonu i do 30 posto.

