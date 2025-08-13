Obavijesti

Komentari 13
NIJE SJAJNA SITUACIJA

Ispred nas je i Cipar! Evo kako stoji hrvatski koeficijent nakon što je Rijeka izborila Europu...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

Dinamo nije morao igrati europske kvalifikacije jer je na temelju sjajnog koeficijenta direktnim putem izborio Europsku ligu. Rijeka je izborila u najmanju ruku Konferencijsku ligu, koju može igrati i Hajduk

Nogometaši Rijeke osigurali su europsku jesen u dramatičnoj uzvratnoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Europsku ligu. Hrvatski prvak pobijedio je Shelbourne s ukupnih 4-3 i time, u najgorem slučaju, osigurao plasman u Konferencijsku ligu.

Druga utakmica 3. pretkola za ulazak u Europsku ligu izme?u Shelbournea i Rijeke
Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

Ova pobjeda Rijeke itekako je bila važna za nju, ali i hrvatski nogomet jer prvi put nakon pet godina imamo dva predstavnika u Europi! Podsjetimo, Dinamo je izborio direktan plasman u Europsku ligu zahvaljujući odličnom klupskom koeficijentu, a tamo mu se može pridružiti i Rijeka ako pobjedi boljeg iz okršaja PAOK/Wolfsberger.

EVO ŠTO IH ČEKA Na koga će Rijeka u play-offu EL? Prijete joj dvojica Hrvata
Na koga će Rijeka u play-offu EL? Prijete joj dvojica Hrvata
FINA ZARADA Rijeka puni blagajnu! Evo koliko je zaradila pobjedom u Irskoj
Rijeka puni blagajnu! Evo koliko je zaradila pobjedom u Irskoj

Ono što nije razlog za zadovoljstvo jest koeficijent HNL-a, koji trenutačno, prema kalkulacijama stranice Football Meets Data, nije ni top 20 liga u Europi! Štoviše, kao sol na ranu, ispred HNL-a (22,375 bodova) su zemlje poput Cipra, Švicarske, Izraela, Austrije... Da ne nabrajamo dalje.

Hrvatska u Europi ima još jednog predstavnika, Hajduk, koji u četvrtak igra uzvratnu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv albanskog Dinama. Splićani su slavili 2-1 na Poljudu i favoriti su za prolaz, ali pobjedu moraju potvrditi na terenu.

Zanimljivo, ciparski klubovi ovog su ljeta ostvarili čak 11 europskih pobjeda, najviše od svih zemalja, a u Europi i dalje imaju sva četiri predstavnika.  S drige strane, blizu HNL-a je srpska liga s 21.750 bodova,  a Crvena zvezda ima priliku izboriti Ligu prvaka preko Pafosa.

OSTALO

