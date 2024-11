Isprovocirani Jones: Stipe mi je rekao da sam šu***! Miočić: Pa ja sam se samo branio...

Stipe Miočić (42, 20-4) i Jon Jones (37, 27-1-1) održali su konferenciju za medije uoči velikog teškaškog meča koji će se održati u noći sa subote na nedjelju. Dvojac je sjeo pred mnoštvo fanova i novinara samo dva dana prije borbe i odgovarao na njihova pitanja.

Navijači su najviše isprovocirali Jonesa jer su odmah na početku počeli skandirati ime Toma Aspinalla (31, 15-3), koji trenutno drži titulu privremenog prvaka teške kategorije. Jones je nekoliko puta ponovio kako nema namjeru boriti se s njim, što su navijači protumačili kao izbjegavanje najvećeg mogućeg izazova.

Dana White pokušao je smiriti skandiranje, no bezuspješno. Kad je Jonesu "pukao film", povikao je - Prekinite!. Također, odbio je stisnuti pruženu ruku Miočića, koji je čak na pozornicu donio njujoršku vatrogasnu kacigu koju je primio kao poseban poklon samo nekoliko trenutaka ranije.

Na početku konferencije novinari su ga upitali zašto je bio uzrujan zbog nekih Miočićevih izjava tijekom promocije borbe. Jones je objasnio.

- Svi vole one koji rade u hitnim službama. Poštujem muškarce i žene koji rade u vojsci, policiji i sličnim službama, pa sam htio biti pun poštovanja, no dogodile su se dvije stvari. Prvo, rekao je da me moja djeca neće gledati jer sam šu***. To je bio izravan napad na moju obitelj i moj odnos s djecom. Drugo, nazvao me pi**om. Zbog toga ga više ne poštujem - rekao je Jones.

Miočić je mirno odgovorio na prozivke.

- Ne sjećam se tog citata da sam ga nazvao šu***m. Kad sam ga nazvao pi**om, on je prethodno rekao da će me prebiti pred cijelom arenom. Zato se ispričavam što sam se branio - sarkastično je odgovorio Amerikanac hrvatskih korijena.

Jones je na pozornicu izveo i dječaka, člana njegova tima koji se bori s karcinomom. White je obećao da će dječak dobiti najbolja mjesta za gledanje borbe. Nakon što je iznio uvrede na Stipin račun, Jones je ipak odao počast najboljem teškašu svih vremena.

- Prebio sam puno sjajnih sportaša, a Stipe je sjajan sportaš. Iako mi trenutno nije drag, ipak se radi o borbi, pa koga briga za to. Imam veliko poštovanje prema onome što je postigao u UFC-u. Vidio sam da koristi kroše protiv vrlo dobrih boraca i ne mogu drugo nego mu odati poštovanje. Zato je ovo sjajan meč.

Trenutno je Jones veliki favorit prema kladionicama. Prije mjesec dana kladionice su na Stipinu pobjedu nudile koeficijent 6, no sada su ga smanjile na 4, dajući mu veće šanse za pobjedu protiv jednog od najboljih MMA boraca svih vremena. Koeficijent na Jonesa porastao je s 1,15 na 1,25, no on je i dalje favorit. Pretvoreno u postotak, šansa za pobjedu mu je pala s 85 na 80 posto.

- Vegas me mrzi - jednostavno je komentirao Stipe, aludirajući na to da mu centar kladionice i kocke nije naklonjen.