Stipina karijera: S trona skine Werduma, plješće mu 45.000 Brazilaca, a onda čisti WC-e

Stipe Miočić (42) će u noći sa subote na nedjelju, 16. na 17. studenoga, nakon godinu dana odgode i čak tri godine od zadnje borbe ući u oktogon protiv Jona Jonesa u borbi za naslov prvaka teške kategorije UFC-a. Ususret meču, ponavljamo Miočićevu karijeru u feljtonu od tri dijela. Prvi govori o njegovom odrastanju i dolasku do kaveza...

Nakon šest pobjeda u profi konkurenciji te 11 ukupno u karijeri, bilo je vrijeme za korak više. Stigao je ugovor od UFC-a, a Stipe nije dvojio, želi se okušati u najpoznatijem svjetskom kavezu. I navukao je hlačice sa šahovnicom poput Cro Copa, ušao u oktogon protiv Joeya Beltrana i pobijedio sudačkom odlukom. Bio je to samo početak trnovitog teškaškog puta.

Nokautirao je Phillipa de Friesa u prvoj rundi, laktovima dovršio Shanea del Rosarija. Krenulo je odlično, ali onda ga je dočekao 'nizozemski neboder'. Okliznuo se Stipe, odlično je to 'uhvatio' Stefan Struve i desnim direktom 'probio' Miočića. Bio je to prvi, ne i posljednji Miočićev poraz u UFC-u, ali možda mu je to i trebalo jer je nakon toga krenuo još jače.

Vratio se i odlukom sudaca pobjeđivao prvo jednu od najtvrđih brada Roya Nelsona pa zatim još jedan rat od tri runde protiv Gabriela Gonzage, taktički nadmudrio dvojicu čvrstih udarača i na njegovom su kontu bile još dvije pobjede. U Brazilu je pred gostujućom publikom u 35 sekundi prve runde samo 'uspavao' Fabija Maldonada, a onda ga je čekao Junior Dos Santos u najboljim danima.

Bilo je to teških pet rundi, a nakon borbe je Brazilčevo lice bilo krvavo, dok je Stipe bio propisno unakažen. Herb Dean je na kraju podignuo Brazilčevu ruku, a Stipe je pokazao da je tvrd orah i obojica su dobili nagradu za najbolji meč večeri. Vratio se tad 'Cigano' na pobjedničke staze nakon što je izgubio u borbi za titulu teškaškog prvaka protiv Caina Velasqueza.

Zaradio pljesak prepune Curitiba Arene

No Stipe je bio taj koji je prije dobio priliku za napad na naslov. Prvo je na tom putu nakon četiri runde teških batina u petoj i nokautirao jednog od najčvršćih boraca u povijesti oktogona, Marka Hunta. U jednom trenutku više nije imalo smisla brojiti koliko je udaraca primio Hunt, ali statističari su se za to ipak pobrinuli te izbrojali nevjerojatnih 105 čistih udaraca u glavu te ukupno 361 udarac koji je naštetio Huntu. U petoj rundi je ipak legendarni borac posrnuo, a John Sharp je morao prekinuti borbu.

Nakon toga je u siječnju 2016. išao na 'Pitbulla', Andreja Arlovskog, a ta borba nije dugo trajala. Sjeo je desni kroše pa još nekoliko udaraca za sedmu pobjedu u Miočićevoj UFC karijeri. Trebao se tadašnji prvak Fabricio Werdum boriti krajem veljače u revanšu protiv Caina Velasqueza, ali Meksikanac je odustao od napada na titulu zbog ozljede leđa, a nedugo nakon toga odustao je i Fabricio Werdum zbog ozljede. No, meč za titulu premješten je za svibanj, a novi protivnik je bio - Stipe Miočić!

I to u grotlu brazilske Curitiba Arene. Opet Brazilac, opet gostujuća publika, salve zvižduka s tribina. Glavna borba večeri, naravno, a navijači u ekstazi jer su te večeri pobjede redali samo - Brazilci. A onda je došao red i na njihovog miljenika, 'Vai cavalo' ulazi u oktogon, a ulazna pjesma popraćena je uzvicima i gromoglasnim pljeskom. A onda je u oktogon ušao i Stipe uz salve zvižduka i želja da ga Werdum što prije završi.

Oprezan je bio Stipe, a Werdum je šampionski pokušavao pokazati tko je glavni na domaćem terenu i bacio par vrlo dobrih middle kickova, a publike je pjevala na sav glas. Pokušao je Werdum sa single leg rušenjem, a nedugo nakon toga bez razmišljanja krenuo u lov na Miočića nakon što ga je 'označio' direktom, ali nije se ni nadao takvoj kontri. Sjeo je desni kroše, a Werdum je samo 'zaronio'! Stipe je dovršio posao i nakon sudačkog prekida zatrčao se prema svom kutu i preskočio ogradu.

- Ja sam prvak svijeta - vikao je Miočić u zagrljaju svog tima te se nakon toga vratio čestitati Werdumu na dobroj borbi.

A nakon toga su prestali i zvižduci. Stipe je pozdravio prepunu Curitiba Arenu, a 45.000 ljudi zapljeskalo je Amerikancu hrvatskih korijena jer je Stipe to zaslužio. Nije rekao ni riječi protiv Werduma prije borbe, imao je veliko poštovanje prema brazilskoj legendi koja mu je uzvratila na isti način, a na najljepši mogući način su mu uzvratili i okupljeni u Curitibi nakon što je nokautirao njihovog miljenika.

Vatrogasac iz Clevelanda postao je prvak teške kategorije UFC-a, a mjesec dana kasnije oženio je Ryan Marie i par je krenuo u obiteljski život, a Stipe je i dalje nastavio raditi ono što voli - trenirati, ali i svaki dan biti na usluzi u vatrogasnoj postaji.

Vatrogasac velikog srca

Marie je agentica za nekretnine, a Stipe se obično tjedan-dva nakon borbe vraća svakodnevnom životu u vatrogasnoj postaji. Gdje i s pojasom svjetskog prvaka i neslužbenom titulom najjačeg čovjeka na svijetu svejedno čisti toalete, nosi kavu svima u vatrogasnoj postaji...

- Uživa kao vatrogasac, to je on. I obožava svoje kolege, kao braća su mu - priča Cary, koja je Stipu i upoznala kao vatrogasca.

Njezin je brat, naime, Miočićev kolega i upoznao ih je na zabavi 2012. I unatoč 750.000 dolara zarade od jedne borbe, Stipe se prošle godine prijavio za stalni posao vatrogasca, jer radio je to zadnjih deset godina honorarno, po potrebi.

Svi su oni prošli i obuku iz prve pomoći pa je i Stipe spasio mnoge živote, mnoge i izgubio. Masirao je srca, davao lijekove, ali i tješio unesrećene ljude u najgorem danima njihova života. Stalno zaposleni vatrogasac s punim radnim vremenom u SAD-u godišnje zaradi 52.000 dolara.

- Volim pomoći nekome kome treba. Bilo da je malo bolestan ili ima srčani udar, volim kad mogu pomoći dok ne dođemo do bolnice. Ili kao vatrogasac, danju i noću znati da postoji šansa da nekome pomognem, to jednostavno obožavam. Ne volim biti u odijelu za stolom. Ako ne mogu pomagati ljudima, osjećam kao da mi život nema svrhu i smisao, bio bi dosadan - govori Stipe.

U vatrogasnoj postaji nije šampion nego jedan od njih. Čisti WC, kuha i poslužuje kave, ali će njegovi kolege reći da je ponajveći zafrkant. On i njegov najbolji prijatelj Ken Papesh.

- Kad ga prepoznaju u bolnici ili na terenu, nije mu ugodno - otkriva Papesh.

Ali svima udovolji za fotografiju, autogram...

- On je toliko normalan da je za ljude u Clevelandu heroj, njihov Rocky Balboa - uskače žena Marie, koja ide na sve Stipine borbe.

- Bilo bi mu čudno da izađe iz ringa i ne vidi me.

Trener mu je Marcus Martinelli, koji otkriva:.

- Stipe je veliko dijete. Jednom je na trening došao u kostimu zeke! Jako se voli šaliti, a s druge je strane ubojica. I bit će jako, jako dobar trener. Vidim to jer Stipe u svakoj borbi vrlo brzo vidi namjeru i kretnje suparnika i reagira. A tako i u dvorani kad treniramo krajičkom oka vidi što netko radi i odmah mu kaže 'Držiš ruku visoko ili nisko" i takve stvari. Baš odlično uočava.

Nego, Marie, je li teže biti žena vatrogasca ili MMA borca?

- Uh, milijun vam stvari prođe kroz glavu. Zaista je njegova pobjeda zadnja stvar o kojoj razmišljam, samo da izađe iz ringa zdrav. I svaka nova runda sve je veće mučenje - govorila je svojevremeno gospođa Miočić, a kasnije su postali i roditelji što je uvelike usmjerilo Stipine borbe.