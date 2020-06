'Kad zagrmi s tribina... Gledat ćete jaku i goropadnu Rijeku!'

U utorak u 21.05 Rijeka igra derbi za drugo mjesto sa jurećim Lokosima, na svojoj Rujevici i to u prvoj utakmici sa gledateljima (trećina kapaciteta tribina) nakon prekida zbog pandemije

<p>Na Rujevicu se vraćaju gledatelji, ne više od njih 2.760 pretplatnika, ali i to će u derbiju s Lokomotivom (utorak, 21.05) strahovito puno značiti Rijeci koja je u Varaždinu djelovala ispuhano i po linijama do bola razvučeno pa se na Kvarner vratila u skladu sa svojim izdanjem: 0-0 remijem i jednim bodom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: ROŽMAN PRIJE LOKOMOTIVE</strong></p><p>- Ispred nas je ekipa koja je u prošlom kolu dobila Dinamo. To sve govori o njihovoj snazi i kvaliteti. Žele se nadigravati, imaju jako dobar protunapad, a pogotovo su dobri u zadnjih pola sata - priča šef riječke struke <strong>Simon Rožman</strong> (37).</p><p>- Vraćaju se gledatelji i to je za nas jako bitno. U vrijeme prije korone bila je jako dobra atmosfera na Rujevici, pogotovo u onim teškim trenucima kada nismo bili na top razini. Stvarno su gledatelji bili ti koji su nas izvukli iz svega.</p><p>Forma, kvaliteta igre... Sadržaj?</p><p>- Kako sve bude išlo prema normali tako ćemo mi normalnije izgledati. Igrači odlično rade na treningu, samo sada to treba prenijeti na utakmicu. Ovo je jedan pravi derbi i 100% sam siguran da će dečki pružiti sve što mogu.</p><p>Sastav?</p><p>- Ima nekih dilema oko sastava. Imamo dosta ozljeda pa ćemo nakon zadnjeg treninga vidjeti tko može, a tko ne. A siguran sam da će se svi oni koji izađu na travnjak 'potući' za ovaj grb i naš klub! - siguran je mladi slovenski stručnjak.</p><p>Kapetan <strong>Alex Gorgon</strong> u prošlom je kolu bio i veznjak, i napadač i desni bočni...</p><p>- Kad se igra doma na Rujevici, a s navijačima na tribinama... To je velika razlika u odnosu na ono kad je pustoš na stadionu. To se vidi i izvana,a mi itekako osjetimo na terenu. Nije to nikakva isprika za Varaždin, ali bit će nam nemjerljivo lakše igrati navijački impuls s tribina - najavio je Gorgon.</p><p>Pretplatnicima koji će sutra navečer doći na Rujevicu navijati za svoju Rijeku iz kluba žele poručiti pod kojim je novim preporukama i pravilima to moguće učiniti pa... Navijači, pročitajte:</p>