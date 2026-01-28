Obavijesti

Isti dan, isti protivnik i opet Hrvatska u polufinalu. Prije godinu dana izveli smo čudo!

Piše Jakov Drobnjak,
Isti dan, isti protivnik i opet Hrvatska u polufinalu. Prije godinu dana izveli smo čudo!
Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Mađarskom i prolaska u polufinale Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska je opet pobijedila Mađarsku! U dramatičnoj utakmici pobijedila je 27-25 i izborilia polufinale Eura. Na sličan način naši su svladali istog protivnika za polufinale SP-a prije godinu dana i to na isti datum

Hrvatska je u čudesnoj, sjajnoj utakmici pobijedila Mađarsku 27-25 i izborila polufinale europskog prvenstva. Utakmica je bila puna adrenalina, Mađari su nam stvarali probleme i slomili smo ih na samom kraju utakmice. A pazite sad ovo. Na isti dan prije godinu dana na sličan način pobijedili smo istog protivnika i to za polufinale Svjetskog prvenstva!

Ne postoji Hrvat koji ne pamti 28. siječnja 2025. godine. Hrvatska lovi polufinale SP-a u zagrebačkoj Areni, a Mađari se nadaju i nikako Hrvatska nije uspjela uzeti utakmicu pod kontrolu. Šest minuta prije kraja Lekai je zabio za 30-26 Mađarske i sve se činilo kako Hrvatska ispada sa Svjetskog prvenstva. A onda potpuni kaos. 

Tih zadnjih pet minuta utakmice ušlo je u povijest. Hrvatska se upalila, a redom su do 30-30 zabijali Šoštarić, Srna, Martinović i Glavaš. U Areni ludilo, ljudi padaju u nesvijest od sreće, a onda kulminacija. Mađarska gubi loptu, Srna vuče u leđa i dodaje samom Šipiću na crti. On zabija, a cijela Hrvatska pada u trans. Hrvatska je otišla u polufinale Svjetskog prvenstva, a sada je ponovila gotovo sličnu stvar.

Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva
Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U zadnjoj utakmici drugog kruga ne Euru, Mađarska je mučila naše rukometaše, nije se predavala i opet smo imali problema s njihovim napadom 7 na 6. Ipak, probudio se Dominik Kuzmanović, proradio je i napad i slomili smo susjede pred kraj utakmice, baš kao i prije godinu dana. Tada smo došli do finala, a nadamo se da sada možemo i do zlata!

