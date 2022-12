Isti gard, isti sastav i tu nema upitnika, srušit ćemo Belgiju!

Momčad koja pobjeđuje ne mijenja se i Zlatko Dalić trebao bi na okršaj s Belgijom poslati istu momčad koja je počela susret s Kanadom. Dakle, ispred Livakovića četvorka Juranović, Lovren, Gvardiol i Sosa, u vezi Modrić, Brozović i Kovačić, na bokovima Kramarić i Perišić te u napadu Livaja. Uz poneku dječju bolest na početku utakmice s Kanadom, momčad je većim dijelom susreta odigrala dobro, uvjerljivo pobijedila i s puno samopouzdanja čeka odlučujući susret za plasman u nokaut-fazu.

U danima koji su prethodili utakmici bilo je mnogo govora o problemima u reprezentaciji, o svađi i prepirkama. Sazvali su i izvanrednu konferenciju kako bi pokazali jedinstvo, no sve to izbornika Dalića nimalo nije zanimalo.

Foto: PAUL CHILDS

POGLEDAJTE VIDEO: Trening 'vatrenih'

- Kod nas je sve dobro i mirno i očekujemo da tako ostane što dulje - kazao je Dalić, koji od prvog dana natjecanja uporno ponavlja kako je Belgija brončana s prošlog Svjetskog prvenstva te kako je to momčad koja je pet godina u nizu na Fifinoj ljestvici držala prvu poziciju.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH

- Velik je to suparnik i neće nas zavarati malo lošijom predstavom u zadnje dvije utakmice. Ova je utakmica važna i njima, ali mi imamo računicu. Iako nam je i bod dovoljan, nećemo igrati na bod nego na pobjedu, kao protiv Kanade. Nas neće zavarati priče iz stožera belgijske reprezentacije o problemima. Ako igrate protiv De Bruynea, Lukakua, Hazarda..., ne smije vas zavarati priča o krizi, to je pila naopako, mi moramo biti spremni za rat s jednom od najboljih reprezentacija na svijetu. Na koncu, oni su drugi, a mi tek 12. na svijetu - kazao je Dalić, koji je izjavom kako su ga svi koji su nastupili protiv Kanade zadovoljili potvrdio najave da bi mogao izvesti isti sastav.

Ključ utakmice bit će posjed lopte i sredina terena. Belgija igra u formaciji 3-4-3 a Hrvatska u formaciji 4-3-3 i pitanje prevage u sredini terena bit će ključno. Tko uzme posjed i sredinu, riješio je pola posla. Hrvatska tu ima itekako jake adute u trojcu Modrić - Kovačić - Brozović, a Belgija bi trebala imati igrača više. No zbog toga će Hrvatska na poduplanim bokovima imati više mogućnosti probijanja strana i dolaziti u završnicu s više igrača.

Drugi ključni detalj bit će zaustavljanje Lukakua.

- Mi se spremamo kao da će on početi utakmicu i da će se time mijenjati i njihov način igre. On će biti sidraš koji će primati loptu leđima okrenut golu, pokušavati je sačuvati i čekati da mu se priključe igrači iz veznog reda. To će biti njihov način igre, koji mi moramo osujetiti. Bit će teško, ako se s njim moramo hrvati, nemoguće će ga biti dobiti u duelu, prejak je. Ali pametno pokrivanje i sprečavanje protoka lopte bit će efikasno. On nije igrao puno ove sezone, ali je jak, težak, čvrst, dobar u duelu i bit će težak zadatak za naše stopere. Ako ga dobro blokiramo, riješit ćemo pola posla. Spremamo se za to - zaključio je Dalić.

60,5% Prosječni posjed lopte Belgije na SP-u

Belgija je došla braniti broncu s jednom od najstarijih momčadi na SP-u. Mnogi kažu da je ova generacija prošla vrhunac, a mnogo je toga poremetila Lukakuova ozljeda. I loše ozračje u reprezentaciji... Roberto Martinez (49) je Španjolac na belgijskoj klupi od ljeta 2016. godine, preuzeo ju je nakon Eura u Francuskoj i pod njegovim je vodstvom Belgija pet godina bila prva na Fifinoj ljestvici.

56,5% Prosječni posjed lopte hrvatske na SP-u

U obranu srebra Dalić je poveo osam igrača koji su bili u Rusiji prije četiri godine. ‘Vatreni’ u natjecateljskoj utakmici nisu pobijedili Belgiju od 2003., no za prolazak im je dovoljan i bod. Dalić je preuzeo reprezentaciju u gotovo bezizlaznoj situaciji na kraju kvalifikacija za SP 2018. i potom napravio najveće uspjehe u povijesti. Prvi vodi Hrvatsku na tri velika natjecanja.

Najčitaniji članci