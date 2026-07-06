Istinska ikona SP-a odlazi u mirovinu: Pojavio bi se svake 4 godine pa oduševio cijeli svijet

Meksiko je izgubio od Engleske u osmini finala Svjetskog prvenstva u spektakularnoj utakmici i završio svoj put. Tako je došao kraj karijere i jednom od najvećih ikona SP-a, legendarnom golmanu Guillermu Ochoi (40), kojem je ovo bio šesti Mundijal na kojem je bio. Od igrača koji su bili na Mundijalu 2006., na ovom su samo još Leo Messi, Cristiano Ronaldo te donedavno Luka Modrić. Ochoa će svima ostati zapamćen kao golman koji "poludi" na Svjetskom prvenstvu te izluđuje meksičke protivnike fenomenalnim obranama.

Kovrčava kosa pridržana trakom, dres s brojem 13 i refleksne obrane koje prkose zakonima fizike. Slika je to koja se svakom ljubitelju nogometa ureže u pamćenje svake četiri godine. Guillermo "Memo" Ochoa nije samo golman; on je postao sinonim za Svjetsko prvenstvo, kultni heroj čija je karijera definirana najvećim turnirom.

Foto: Annegret Hilse

Početak legende

Iako je bio dio reprezentacije još od Njemačke 2006. i Južne Afrike 2010., Ochoa je na tim prvenstvima bio tek promatrač s klupe. Njegova era započela je tek u Brazilu 2014., ali čekanje se isplatilo. Svijet ga je upoznao u utakmici grupne faze protiv moćnog domaćina Brazila. U Fortalezi je pružio partiju života, obrano je četiri nevjerojatna udarca i osiguravši remi 0-0.

Njegova akrobatska obrana Neymarovog udarca glavom, izvučena s gol-linije, odmah je ušla u anale, usporediva s legendarnom paradom Gordona Banksa protiv Peléa 1970. Te večeri rođen je "San Memo" (Sveti Memo), golman koji se pretvara u neprelazni zid kad zaigra za Meksiko. Hrvatski navijači ga, nažalost, pamte iz istog turnira. U odlučujućoj utakmici za prolazak skupine, Meksiko je svladao Hrvatsku 3-1, a Ochoa je, unatoč primljenom golu, bio siguran i zaključao vrata te poslao "vatrene" kući.

Foto: Annegret Hilse

Fenomen Svjetskih prvenstava

Fenomen Ochoe nastavio se i na idućim prvenstvima. U Rusiji 2018. ponovno je bio briljantan, s devet obrana u povijesnoj pobjedi 1-0 nad tadašnjim svjetskim prvacima, Njemačkom. Njegova obrana slobodnog udarca Tonija Kroosa, kada je vršcima prstiju skrenuo loptu u prečku, još je jedan trenutak za pamćenje.

Četiri godine kasnije, u Katru, Meksiko je doživio debakl ispadanjem u skupini, ali Ochoa je opet imao svoj trenutak magije – obranio je penal Robertu Lewandowskom. Ironično, njegova klupska karijera nikada nije dosegla te visine. Dok je s reprezentacijom osvajao trofeje (sedam naslova s Meksikom), u Europi je s Ajacciom, Granadom i Salernitanom iskusio tri ispadanja iz lige. No, to nije bilo važno. Klupska sezona za njega je uvijek bila samo priprema za ono gdje je bio najveći, Svjetsko prvenstvo.

Foto: Eloisa Sanchez

Oproštaj u suzama na 'svetom tlu'

Scenarij za njegov oproštaj nije mogao biti bolje napisan. Meksiko je osigurao prolazak skupine na SP-u, a u posljednjoj utakmici protiv Češke vodio je 2-0. Stadion Azteca, hram nogometa na kojem je 2004. kao 18-godišnjak debitirao za Club Américu, počeo je skandirati njegovo ime.

Deseci tisuća navijača uglas su pjevali "O-cho-a, O-cho-a!", a izbornik Javier Aguirre, koji ga je ostavio na klupi 2010., uslišio je molitve nacije. U 78. minuti, Memo je bio spreman za ulazak. Dok je stajao kraj aut-linije, suze su mu već navirale na oči. Urlik s tribina kad je zamijenio Raúla Rangela bio je, kažu svjedoci, glasniji od onog nakon postignutih golova. Vulkanska erupcija emocija za posljednjih dvanaest minuta karijere legende. Svaki njegov dodir s loptom ispraćen je ovacijama, a tribine su pjevale "Ole, Ole, Ole, Memo, Memo!" do samog kraja.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka uslijedile su scene za pamćenje. Ochoa je prišao jednoj, pa drugoj vratnici i poljubio ih, simbolično se opraštajući od prostora koji je čuvao više od dva desetljeća. Kleknuo je, prekrižio se, a suigrači su ga okružili i bacali u zrak dok je s razglasa treštala legendarna meksička pjesma "El Rey" (Kralj). Savršen kraj za igrača koji je živio za reprezentaciju. Nakon što je Meksiko ispao od Engleske, Ochoa je zaplakao još jednom. Što od tuge zbog ispadanja, što od saznanja da zauvijek napušta dres Meksika. Ipak, ostat će zauvijek zapamćen kao istinska legenda najvažnijeg nogometnog turnira na svijetu.