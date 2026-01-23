Istra 1961 ostvaruje rekordan transfer?! Evo o čemu se radi...

Salim Fago Lawal (23) na pragu je transfera u Viktoriju Plzen, objavio je insajder Lorenzo Lepore. Odšteta bi mogla iznositi i do tri milijuna eura, uz postotak od buduće prodaje i to bi bio rekordan izlazni transfer Istre 1961!

Pulski prvoligaš triput je u povijesti unovčio igrače za dva milijuna eura. Za taj iznos je otišao Mauro Perković u Dinamo, Monsef Bakrar u New York City i Beyatt Lekoueiry u Lausanne-Sport.

Lawal je u Istru stigao 2023. iz Mavlona. U dresu "zeleno-žutih" odigrao je 64 utakmice i zabio 15 golova, uz dvije asistencije. Stigao je i do nigerijske reprezentacije za koju je nastupao na Afričkom kupu nacija i osvojio brončanu medalju.