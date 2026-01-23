Obavijesti

LAWAL PREMA ČEŠKOJ

Istra 1961 ostvaruje rekordan transfer?! Evo o čemu se radi...

Istra 1961 i Slaven Belupo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Lawal je u Istru stigao 2023. iz Mavlona. U dresu "zeleno-žutih" odigrao je 64 utakmice i zabio 15 golova, uz dvije asistencije. Stigao je i do nigerijske reprezentacije za koju je nastupao na Afričkom kupu nacija i osvojio brončanu medalju

Salim Fago Lawal (23) na pragu je transfera u Viktoriju Plzen, objavio je insajder Lorenzo Lepore. Odšteta bi mogla iznositi i do tri milijuna eura, uz postotak od buduće prodaje i to bi bio rekordan izlazni transfer Istre 1961

Pulski prvoligaš triput je u povijesti unovčio igrače za dva milijuna eura. Za taj iznos je otišao Mauro Perković u Dinamo, Monsef Bakrar u New York City i Beyatt Lekoueiry u Lausanne-Sport. 

