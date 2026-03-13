Istra je ostala bez jednog od najskupljih igrača u povijesti

Iz nogometnog kluba Istra 1961 objavili su kako su Danijel Dejan Djurić više nije dio pulske momčadi. Mladi 23-godišnji nogometaš karijeru nastavlja na Islandu gdje je potpisao za klub KA Akureyri. Djurić je za momčad Istre potpisao u veljači prošle godine te je u tom trenutku bio drugi najskuplji ulazni transfer u povijesti kluba s odštetom od 250.000 eura.

23-godišnjak je za Puljane nastupio 19 puta i postigao samo jednu asistenciju, a klub se od njega oprostio na društvenim mrežama.

- Danijel Dejan Djurić ostvario je transfer u islandski KA Akureyri i više nije igrač Istre 1961. Danijel se zeleno žutima pridružio prošle godine u veljači, a od tada za klub upisao 19 nastupa u Prvenstvu i Kupu.Ovim putem zahvaljujemo Danijelu na suradnji i doprinosu našoj momčadi te mu želimo puno sreće i uspjeha u nastavku nogometnog puta - stoji u objavi kluba.