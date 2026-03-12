Igrao je s Messijem za Miami, a sad stiže na posudbu u Istru

Istra je dobio novo pojačanje u napadu. Pulski prvoligaš predstavio je 19-godišnjega ekvadorskog napadača Allena Obanda, koji na Aldo Drosinu stiže na posudbu do kraja sezone. Mladi centarfor, punoga imena Allen Aldair Obando Ayoví, u Pulu dolazi iz Intera Miamija, gdje je prošle sezone nastupao u MLS-u. Za američki klub upisao je sedam nastupa i postigao jedan gol, a imao je priliku dijeliti svlačionicu s brojnim nogometnim zvijezdama, među kojima je i Lionel Messi. S klubom s Floride prošle je godine osvojio i MLS Cup.

Obando je nogometnu karijeru započeo u ekvadorskoj Barceloni, iz koje je potom otišao u Inter Miami. Iako se u Sjedinjenim Američkim Državama nije pretjerano naigrao, mladi napadač slovi kao jedan od najperspektivnijih nogometaša svoje generacije u Ekvadoru. Visok je 189 centimetara i igra na poziciji središnjega napadača.

U dresu mladih reprezentacija Ekvadora upisao je 24 nastupa i postigao devet pogodaka, a već je debitirao i za seniorsku reprezentaciju, za koju je dosad nastupio dvaput. Dolazak mladog napadača komentirao je i sportski direktor pulskoga kluba Saša Bjelanović.

- Allen je jedan od najtalentiranijih mladih igrača u Ekvadoru. Njegove dobre nastupe u ekvadorskom prvenstvu i u mladim nacionalnim selekcijama zapazio je Inter Miami te ga doveo u svoje redove. Igra na poziciji središnjega napadača, a krase ga izuzetna snaga, čvrstina i pokretljivost. Izrazito je moćan u igri glavom i ima izražen požrtvovan momčadski duh - rekao je Bjelanović.

Dodao je kako će njegov dolazak dodatno ojačati konkurenciju u napadu pulske momčadi.

- Njegovim dolaskom osnažujemo konkurenciju na poziciji središnjega napadača te dobivamo još jednu opciju za igranje u različitim sustavima - zaključio je sportski direktor Istre.

U pulskom klubu vjeruju kako bi mladi ekvadorski napadač do kraja sezone mogao donijeti dodatnu energiju i širinu u ofenzivnom dijelu momčadi.