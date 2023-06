Istra predstavila Karoglana: Zašto sam otišao iz Hajduka? Nije to ništa provokativno...

Istra 1961 službeno je predstavila Mislava Karoglana, koji će na klupi Puljana zamijeniti Gonzala Garciju. Bivši trener Hajduka debi će imati u gostima kod Lokomotive.

- Želim izraziti zahvalnost što su me klub i gospodin Saša Bjelanović izabrali. Dolazim s puno očekivanja u ovaj klub i da nastavimo u ovom pozitivnom valu koji se događa trenutno u Istri u posljednje dvije godine. Trenutno se upoznajemo sa svim uvjetima u klubu i s ostalim stvarima da možemo imati neku širu sliku, kako bi bili spremni za ponedjeljak kad počinjemo pripreme - započeo je Karoglan.

Foto: NK Istra

- Pratio sam Istru 1961, kao i cijelu ligu, jedna vrhunska sezona, rekao bih i dvije sezone, što je rijetko da je takav kontinuitet jednog trenera. Istra je igrala prepoznatljiv nogomet i zasluženo je tu gdje jest. Izuzetno cijenim kolegu Garciju i odmah sam prepoznao tu njegovu trenersku crtu. Ja se ne bojim izazova, nadam se da ću zajedno sa stožerom izvući maksimum iz momčadi, i samo rad, to je jedini put. Volim tenziju i objektivnost, nećete se utrkivati s Boltom ako ste spori. Morate protivnike prevariti na drugi način.

Zašto ste otišli iz Hajduka nakon 12 utakmica bez poraza?

- Ne bih s vraćao na to, dogovor je bio takav da tri mjeseca odradim i to je bilo maksimalno uspješno i korektno sa svih strana. Nije to ništa provokativno.

Foto: NK Istra

Saša Bjelanović nadovezao se:

- Mislim da smo u jako kratkom roku uspjeli naći adekvatnu zamjenu gospodinu Garciji, apsolutno nemamo dvojbe da smo dobili u Mislavu trenera i osobu koja apsolutno se uklapa u ono što kao klub želimo, a to je klub koji će napredovati. Mislav je talentirani trener koji je zadnje četiri godine bio u Hajduku, gdje je prošao pozicije od Omladinske škole do asistenta glavnih trenera, pa do funkcije glavnog trenera. Meni je stvarno zadovoljstvo jer smo s njim dobili osobu koja će nam dugoročno donijeti ono što tražimo”, kazao je sportski direktor Puljana.