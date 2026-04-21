Istra predstavila novog trenera: Ima potencijala za velike stvari

Oriol Riera je bivši te je novo ime na klupi Istre 1961 Krešimir Režić (44). Preuzeo je momčad u lošoj formi, s tri poraza u nizu, a "krštenje" mu je baš vatreno. Na klupi će debitirati u srijedu protiv Dinama (20.15 sati) što je najteži mogući debi koji je mogao zamisliti. Dan uoči utakmice službeno je predstavljen u klubu, a najavio je susret na Aldo Drosini.

- Ponosan sam i čast mi je što sam dio sportskog kolektiva Istre. O Istri se uvijek govorilo kao o kvalitetnoj sredini u kojoj je moguć napredak, i to me najviše privuklo. Smatram da klub, zahvaljujući dugotrajnom radu s prvom ekipom, omladinskim pogonom i u samoj organizaciji, ima potencijal za veće stvari. Nadam se da ćemo u budućnosti to i pokazati te da zajedno možemo napraviti velik korak naprijed - rekao je za početak Režić.

Prvi trening je odrađen.

- Prvi trening protekao je u vrlo pozitivnoj atmosferi, s velikom energijom i željom igrača, što je i normalno kad dođe novi trener. Pokušat ćemo to iskoristiti. Dolazi nam Dinamo, koji u hrvatskom nogometu predstavlja vrijednost i kvalitetu, možda i više od svih ostalih klubova. Ipak, mi se moramo usredotočiti na sebe kako bismo bili najbolji što možemo. Temelj će biti zalaganje igrača i njihova međusobna podrška. Idemo korak po korak i borit ćemo se u utakmicama do kraja - rekao je novi trener Istre.

Istra u završnih šest kola ulazi kao sedma na tablici sa 36 bodova, jednim manje od Lokomotive i Slavena. I dalje je u igri za Europu, ali se pod hitno mora trgnuti, već protiv Dinama, te se nadati da će netko ispred nje prosipati bodove.