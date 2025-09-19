Obavijesti

ŠPANJOLAC RIERA

Istra predstavila novog trenera: Pokušat ćemo biti dominantni

Piše Luka Tunjić,
Istra predstavila novog trenera: Pokušat ćemo biti dominantni
Pula: Oriol Riera novi je trener NK Istra 1961 | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Momčad je kompetitivna, iako mlada. Znamo da nije lako nadomjestiti igrače koji su otišli, ali vjerujemo u one koji su došli. Ne očekujemo da će odmah praviti razliku već da ćemo ih razvijati, rekao je Bjelanović

Oriol Riera (39) službeno je predstavljen kao novi trener Istre 1961. Podsjetimo, mladi španjolski strateg naslijedio je Gorana Tomića na klupi Puljana, nakon što je Istra ostvarila tek jednu pobjedu u prvih šest kola HNL-a. Riera je mladi španjolski strateg koji je u trenerskom vodama od 2020. godine.

U kratkoj dosadašnjoj karijeri bio je pomoćnik B momčadi trećeligaša AD Alcorcona od 2020. do 2021. godine, a kao glavni trener vodio je Tudelano, Estepon i Uniostas.  S obzirom na to kako su svi navedeni klubovi i niželigaši, možemo reći kako 39-godišnjeg Španjolca čeka najveći izazov u dosadašnjoj trenerskoj karijeri.

Riera je u petak službeno predstavljen na Drosini, a uz njega se na konferenciji za javnost pojavio i sportski direktor Saša Bjelanović.

- Smjena trenera nikada nije laka odluka i svaka takva promjena poraz je za sve nas u klubu, od uprave do igrača. Svi moramo preuzeti svoj dio odgovornosti, jer smo očekivali i znali da možemo više. Oriol Riera još je tijekom ljeta bio jedan od naših najozbiljnijih kandidata, znamo njegov način razmišljanja i rada - rekao je Bjelanović.

Novi trener Istre zadovoljan je s momčadi koju ima na raspolaganju.

- Ne želim se nikad osvrtati na ono što je bilo već, prije svega, naći načina kako da od ove momčadi, za koju smatram da ima veliku kvalitetu, napraviti bolje igrače. Vjerujem u momčad i imamo samopouzdanje u ono što znamo, u ono što im možemo dati, i siguran sam da će nam igrači pomoći. Pokušat ćemo primijeniti ono na što je ova momčad navikla, igrati s loptom, biti dominantni, biti agresivni - poručio je novi trener Puljana.

Istu je poruku istaknuo i Bjelanović, koji je priznao kako je teško nadomjestiti neke igrače koji su napustili klub.

- Momčad je kompetitivna, iako mlada. Znamo da nije lako nadomjestiti igrače koji su otišli, ali vjerujemo u one koji su došli. Ne očekujemo da će odmah praviti razliku već da ćemo ih razvijati i dizati njihovu razinu igre, što je naš put i filozofija. Ako malo bolje pogledamo prošle sezone, vidjet ćemo da je mnogim igračima, koji su poslije bili nositelji kvalitete, trebalo neko vrijeme da pokažu najbolje od sebe - zaključio je.

