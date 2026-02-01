Istra prodaje kao velikani HNL-a i bori se za ulazak u Europu

Istra je i ove sezone u borbi za Europu. Prošle su sezone ostali "kratki", i to u posljednjem kolu, kad su remizirali s Osijekom. Da su uspjeli, bio bi im to povijesni uspjeh jer nikad nisu igrali kvalifikacije za europsko natjecanje. Ove sezone samo su nastavili s dobrim radom. Nisu ih poljuljali ni odlasci standardnih prvotimaca, kao ni odlazak trenera Garcije u Hajduk. Nakon što sezonu nisu dobro započeli, Gorana Tomića na klupi je zamijenio Oriol Riera, kojega su pronašli u trećem rangu španjolskog nogometa.

Pokretanje videa... 01:56 Istra - Lokomotiva 1-1 (golovi) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Istra odličan posao ne radi samo na terenu, nego i u uredu, a mozak operacije je Saša Bjelanović, koji je u klubu već četiri godine. Taj se period poklopio s uzletom kluba. Kad pogledamo posljednje tri sezone, Istra je od prodaje igrača zaradila nešto više od 12 milijuna, dok je na ulazne transfere potrošila tek više od milijun, što znači da je klub u plusu od oko 11 milijuna eura. Usporedbe radi, Hajduk je u istom razdoblju uprihodio 18 milijuna, od čega 11 otpada na Luku Vuškovića, Rijeka je u plusu 21 milijun zahvaljujući prodajama Frigana, Pašalića i Ivanovića, dok je Osijek zaradio oko sedam milijuna eura.

U istom razdoblju Istra je nekoliko puta rušila rekord po izlaznim transferima. Transferi Bakrara u New York i Perkovića u Dinamo su Istri donijeli četiri milijuna eura, pri čemu je svaki iznosio po dva milijuna. Već sljedeće godine za isti je iznos otišao i Beyatt Lekoueiry, a ove je godine taj rekord srušio Salim Fago Lawal, koji se preselio u Češku u transferu vrijednom 2,4 milijuna eura. Daleko od toga da je Istra rasprodavala mahnito.

U klubu već imaju nekoliko bisera koji bi mogli nadmašiti dosadašnje izlazne transfere, prije svega to su Raul Kumar, Dukan Ahmeti i Niko Šepić. Kumar je pobudio interes velikana poput Newcastlea, Chelseaja i Fiorentine, dok su Šepić i Ahmeti projekti koji će se kapitalizirati u budućnosti. Ville Koski je jučer postao novi član španjolskog drugoligaša Alavesa.