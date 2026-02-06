O Raulu Kumaru je pisao i Jacek Kulig, popularni poljski "digitalni skaut", koji ga je u svom izvješću usporedio s legendarnim stoperom Manchester Uniteda Riom Ferdinandom
Istra produžila ugovor mladom stoperu koji je želja velikana
Istra je odlazak Villea Koskija nadomjestila na najbolji mogući način. Iz omladinske škole promovirala je Raula Kumara (18), koji je najprije oduševio nastupima na Svjetskom prvenstvu do 17 godina u Kataru. Ubrzo je ušao u prvi sastav i pokazao da se može vrlo dobro nositi sa seniorskim izazovima. Dosad je ove sezone imao sedam nastupa i postao važan kotačić Istre u borbi za plasman u Europu. Prvi dio polusezone odradio je na dvojnoj registraciji u Uljaniku.
Kumar danas slavi 18. rođendan, a klub mu ga je obilježio na najbolji mogući način, produljenjem ugovora. Prema novom ugovoru u Istri će ostati do 2030. godine, čime su se Puljani dodatno osigurali, s obzirom na to da su mladog stopera već željeli veliki europski klubovi poput Chelseaja, Newcastlea, Fiorentine i Intera. Produljenje suradnje komentirao je i sportski direktor Istre Saša Bjelanović.
- Izuzetno smo zadovoljni što smo s Raulom produljili suradnju do 2030. godine. Raul je u našem klubu od svojih prvih nogometnih početaka i ovo produljenje samo je potvrda obostranog povjerenja u rad i proces iz kojeg dolazi. Njegovi nastupi za seniore sve nas čine ponosnima i sretnima te vjerujem da će mu ovo biti dodatni poticaj u njegovu nogometnom usavršavanju i razvoju - poručio je sportski direktor.
O Kumaru je pisao i Jacek Kulig, popularni poljski "digitalni skaut", koji ga je u svom izvješću usporedio s legendarnim stoperom Manchester Uniteda Riom Ferdinandom, ponajprije zbog dominacije u duelima i kvalitetne igre nogom. Ipak, Kumar ima i neke druge uzore, u prvom redu Joška Gvardiola.
