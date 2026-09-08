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UVJERLJIVA POBJEDA

Istra razbila Zagorec 5-0 i izborila osminu finala Kupa!

Piše Domagoj Vugrinović,
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Istra razbila Zagorec 5-0 i izborila osminu finala Kupa!
Pula: SuperSport HNL Utakmica NK Istra 1961- NK Slaven Belupo | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Istra je tako ispravila prošlosezonsku blamažu kada je ispala iz Kupa od Kurilovca

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Nogometaši Istre izborili su plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa nakon što su u Krapini pobijedili Zagorec 5-0. Zagorec je prvi zaprijetio već u četvrtoj minuti. Landripet je pronašao Adielea, čiji je udarac Paus-Kunšt odbio u korner. Nakon prekida pokušao je i Stiperski, ali vratar Istre iz drugog je pokušaja stavio loptu pod kontrolu.

Istra je ubrzo odgovorila. Aguiar se našao sam pred Bručijem, no domaći vratar odlično je reagirao. U 15. minuti Celija je dobro pucao s lijeve strane, a Zagorec je spasila vratnica. Puljani su nastavili pritiskati i poveli u 33. minuti. Kadušić je pronašao Isaaca Aguiara Tomicha, koji je preciznim udarcem pogodio za 1-0. Samo pet minuta poslije Aguiar je iskoristio pogrešku domaće obrane i iz neposredne blizine zabio svoj drugi gol na utakmici za 2-0, s koliko se otišlo na odmor.

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Istra je i u nastavku nastavila stvarati prilike. Aguiar je ponovno zaprijetio odmah na početku drugog poluvremena, ali je Bruči još jednom dobro reagirao. Treći gol stigao je u 63. minuti. Novu pogrešku Zagorčeve obrane iskoristio je Ukich i poslao loptu u mrežu za 3-0. Domaćin je pokušavao doći barem do počasnog gola, a jednu od boljih prilika imao je Jagarčec, no njegov udarac zaustavio je blok gostujuće obrane.

U završnici je Istra potpuno potvrdila pobjedu. Nakon pogreške domaće momčadi Jaganjac je u 84. minuti zabio za 4-0, a tri minute poslije Aguiar je iskoristio još jednu pogrešku i svojim trećim golom na utakmici postavio konačnih 5-0. Istra je tako ispravila prošlosezonsku blamažu kada je ispala iz Kupa od Kurilovca. Puljani se sada okreću prvenstvenim obvezama, a u nedjelju ih na Aldo Drosini čeka utakmica protiv Rudeša.

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