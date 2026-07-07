ISTRAŽUJU HRVATA Sumnjaju da je namjerno dobio žuti karton. Uplaćeno je 800.000 eura!

Hrvatski nogometaš Damjan Đoković, koji nastupa za rumunjski Cluj, (36) pod istragom je tamošnjeg nogometnog saveza zbog sumnje da je na utakmici protiv Botosanija u prosincu 2025. godine namjerno zaradio žuti karton, na što je navodno na kladionicama uplaćeno oko 800.000 eura. Istragom, koju vodi Odjel za integritet nogometnog saveza Rumunjske, obuhvaćen je i klupski odvjetnik Ioan Ivascua.

Ako se optužbe pokažu istinitima, Đokoviću prijeti dvogodišnja suspenzija i novčana kazna od oko 60.000 eura. Nastradati bi mogao i Cluj, njima prijeti, u slučaju da se optužbe pokažu točnima, izbacivanje u niži rang...

- Ako je pogriješio, otpustit ćemo ga! Odmah ćemo raskinuti ugovor s njim. Želimo se distancirati od ovoga. Ne pričamo o tome! Tko god pogriješi, plaća - kazao je za gsp.ro vlasnik kluba Nelutu Varga.

U obranu Đokovića odmah je ustao njegov prijatelj, bivši talijanski golman Alessandro Caparco. On tvrdi kako iza ovih optužbi stoji sam klub, kako je sve orkestrirano...

- Ovo je strategija ljudi u klubu koji se žele odreći Damjana. Ima prilično dobar ugovor, jasno to kažem. Išao sam s Damjanom na odmor kad nije imao momčad. Tri puta na dan je trenirao, pravi je profesionalac. Vrijeme će pokazati da je Damjan bio u pravu. Ne vjerujem u ove priče. Govorimo o čovjeku koji ima 32 stana od nogometa, njemu ne trebaju ove gluposti. Prilično sam se uzrujao. Strategija CFR Cluja je jasna! Nogometaš koji je u CFR Cluju ispisao povijest, kako se možete tako ponašati prema njemu? Razgovarao sam i s Damjanom jutros, vrijeme će sigurno pokazati da je bio u pravu, 100 posto. S obzirom na ulaganja koja je napravio, ne treba mu ovo! - kazao je Talijan, javlja rumunjski Digisport.

Tko je Damjan Đoković?

Đoković je rođen u Zagrebu u travnju 1990. godine. Osim hrvatskog, ima i nizozemsko državljanstvo.

S nogometom je počeo kao dječak u Nizozemskoj, prvi profesionalni klub bila mu je slovačka Spartak Trnava. Igrao je potom za niz klubova u Italiji, 2013. je prvi put zaigrao za Cluj, ovo mu je sad već treći mandat u rumunjskom klubu. S Clujom je čak četiri puta bio prvak Rumunjske!

Igrao je i u Francuskoj, kratko u Hrvatskoj za Rijeku, u Turskoj, Njemačkoj, Saudijskoj Arabiji...