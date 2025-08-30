Obavijesti

Sport

Komentari 0
EUROPSKO PRVENSTVO

Italija, Belgija i Estonija uzeli prvu pobjedu na EuroBasketu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Italija, Belgija i Estonija uzeli prvu pobjedu na EuroBasketu
Foto: Yiannis Kourtoglou

Estonija je u Rigi, nakon uvodna dva poraza, pronašla svoju 'žrtvu' u reprezentaciji Češke, dok je u poljskim Katowicama hrvatski stručnjak Dario Gjergja doveo Belgiju do prve pobjede na turniru.

Košarkaške reprezentacije Italije, Belgije i Estonije u subotu su ostvarile prve pobjede na ovogodišnjem Europskom prvenstvu koje zajednički organiziraju Latvija, Finska, Poljska i Cipar. Italija je u ciparskom Limasolu svladala Gruziju sa 78-62, a za pobjedu je bila ključna serija 16-0 na kraju treće i u početne tri i pol minute zadnje četvrtine, kojom su izabranici Gianmarca Pozzecca došli do 19 koševa prednosti (66-47).

Saliou Niang s 15 koševa, Simone Fontecchio s 14 i Diouf Mouhamet s 13 poena, bili su najbolji strijelci talijanske momčadi. Gruzijce, koji su u prvom kolu iznenadili Španjolce, u ovom je porazu predvodio Goga Bitadze s 22 koša.

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Italy v Georgia
Foto: Yiannis Kourtoglou

U poljskim Katowicama je hrvatski stručnjak Dario Gjergja doveo Belgiju do prve pobjede na turniru. Belgijci su svladali Islanđane sa 71-64. Za pobjednike je Emmanuel Lecomte ubacio 16 koševa, a u poraženoj reprezentaciji najbolji je bio Tryggvi Hlinason s 20 poena i 10 skokova.

Estonija je u Rigi, nakon uvodna dva poraza, pronašla svoju 'žrtvu' u reprezentaciji Češke. Estonci su slavili s 89-75 ponajviše zahvaljujući Kristianu Kullamaeu, koji je ubacio 16 koševa te imao po sedam skokova i asistencija. Jan Zidek je s 14 poena bio najbolji češki strijelac. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Bayern doveo novog napadača, Arsenal stopera iz Bayer Leverkusena
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Bayern doveo novog napadača, Arsenal stopera iz Bayer Leverkusena

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić ima Bentleya i sponzorski BMW, Dalić je dobio poklon iz Emirata
VOZNI PARK NAŠIH NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić ima Bentleya i sponzorski BMW, Dalić je dobio poklon iz Emirata

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a mi smo zavirili kakve se 'zvijeri' kriju u njihovim garažama. Zlatko Dalić i dalje je vjeran svom BMW-u kojeg je dobio prije deset godina
FOTO Milijunska vila Ćorluke i Franke. Ovo je dom 'vatrenog' asa u elitnom kvartu Zagreba
LUKSUZNO ZDANJE

FOTO Milijunska vila Ćorluke i Franke. Ovo je dom 'vatrenog' asa u elitnom kvartu Zagreba

Urbana vila s okućnicom prostire se na oko 1500 kvadrata, bila je u konkurenciji i za nagradu stambene arhitekture. Počeli su je graditi 2018., a uselili 2021. Vrijednost se procjenjuje na oko dva milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025