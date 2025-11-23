Obavijesti

Italija treći put u nizu osvojila Davis Cup. Cobolli je oduševio
Foto: Guglielmo Mangiapane

Talijani šokirali Španjolce i osvojili treći uzastopni Davis Cup! Berrettini i Cobolli briljirali unatoč izostanku zvijezda Sinnera i Musettija

Muška teniska reprezentacija Italije postala je četvrta u povijesti koja je tri godine zaredom osvojila Davis Cup, pobijedivši u nedjeljnom finalnom susretu odigranom u Bologni reprezentaciju Španjolske 2-0, zahvaljujući pobjedama Mattea Berrettinija i Flavija Cobollija u pojedinačnim dvobojima.

Berrettini je u prvom meču sa 6-3, 6-4 pobijedio Pabla Carreno-Bustu, a u drugom dvoboju je Flavio Cobolli velikim preokretom donio trofej Talijanima svladavši Jaumea Munara s 1-6, 7-6 (5), 7-5. Španjolac je do prekida meča u drugom gemu drugog seta, do kojeg je došlo zbog liječničke intervencije na tribini, potpuno kontrolirao događaje na terenu i rezultat.

Davis Cup - Final 8 - Final - Italy v Spain
Foto: Alessandro Garofalo

Imao je set i 'break'. No, nakon prekida je izgubio servis, a do nove prilike za oduzimanje servisa nije došao. Cobolli je drugi set osvojio u 'tie-breaku', a 'breakom' za 6-5 u odlučujućoj dionici osigurao prednost koja mu je donijela pobjedu. 

Iako su nastupili bez dvojice najboljih igrača, Jannika Sinnera i Lorenza Musettija, izabranici Filippa Volandrija su ostvarili zacrtani cilj i donijeli ukupno četvrti naslov, a treći zaredom Talijanskom teniskom savezu. Bilo je ovo osmo finale za talijansku reprezentaciju.

Talijani su prošle godine postali prva nacija koja je u novom formatu Davis Cupa obranila naslov, a sada su i prva nacija s tri uzastopna trijumfa, što u Davis Cupu nije viđeno više od 50 godina, kad su to po posljednji put učinili američki tenisači nanizavši pet naslova od 1968. do 1972.

Davis Cup - Final 8 - Final - Italy v Spain
Foto: Alessandro Garofalo

Nizove od najmanje tri uzastopna trijumfa u Davis Cupu imali su još tenisači Velike Britanije, Australije i Francuske.

Naravno, treba istaknuti da su i Španjolci na ovom turniru bili značajno oslabljeni neigranjem prvog tenisača svijeta Carlosa Alcaraza. Španjolcima je ovo bilo prvo finale od 2019. kad su u Madridu svladali Kanadu. Bilo je to prvo finale odigrano u novom formatu Davis Cupa. Ostali su na šest naslova, a ovo im je bio peti poraz u finalu.

Italija - Španjolska 2-0

  • Matteo Berrettini (Ita) - Pablo Carreno-Busta (Špa) 6-3, 6-4
  • Flavio Cobolli (Ita) - Jaume Munar (Špa) 1-6, 7-6 (5), 7-5

