Iva Gerić je prvakinja Balkana, Vilk i Osmanović viceprvaci

Iva Gerić osvojila je zlatnu medalju na nedavno završenom Prvenstvu Balkana u hrvanju za kadete do 15 godina u Bugarskom gradu Panayguriste. Članica hrvačkog kluba Ludbreg do najvišeg mjesta na postolju nanizala je četiri pobjede u kategoriji do 61 kg. Iva je u lipnju osvojila i europsku broncu, što je ujedno bila i prva hrvatska medalja u ženskom hrvanju. Osim nje, sjajan nastup imao je i Renato Osmanović (Sesvetski Kraljevec), koji je završio nastup kao viceprvak Balkana. Tijesno je izgubio u finalu kategorije do 48 kg od turskog predstavnika 10-8.

- Već od samog početka, prije devet godina, Renato je pokazivao srčanost, borbenost, požrtvovnost i borio se do zadnjeg atoma snage. Ne sumnjam da će jednog dana biti pravi šampion - rekao je Dinko Kremić, glavni trener u Sesvetskom Kraljevcu.



Srebrnu medalju osvojila je i Veronika Vilk dok su brončane bile Veronika Dragaš, Teuta Bišćan, Gia Kastelan i Milla Anđelić, što je izniman uspjeh za hrvatsku žensku reprezentaciju.