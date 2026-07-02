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Ivan Bebek bit će u VAR sobi u svojoj devetoj utakmici na SP-u

Piše Ivan Tomašković,
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Ivan Bebek bit će u VAR sobi u svojoj devetoj utakmici na SP-u
Foto: DARREN FLETCHER/NEWS SYNDICATION
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Nakon što je već radio na osam utakmica ovogodišnjeg Mundijala, ovo imenovanje nastavak je impresivnog niza

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Ivan Bebek nastavlja nizati važne uloge na Svjetskom prvenstvu, gdje mu je FIFA povjerila već devetu utakmicu. 

Hrvatski sudac imenovan je za pomoćnog VAR suca (AVAR) na susretu šesnaestine finala između Argentine i Zelenortskih Otoka koji se igra u Miamiju.

Glavni sudac na terenu bit će Kanađanin Drew Fischer, dok će za VAR tehnologiju biti zadužen Amerikanac Armando Villarreal. Ivan Bebek bit će u VAR sobi njegov prvi pomoćnik. Nakon što je već radio na osam utakmica ovogodišnjeg Mundijala, ovo imenovanje nastavak je impresivnog niza i potvrda velikog povjerenja koje Bebek uživa kod FIFA-ine sudačke komisije. Deveti sudački zadatak na jednom Svjetskom prvenstvu svrstava ga među najangažiranije suce turnira.

Crystal Palace v Rayo Vallecano - UEFA Conference League - Final - Leipzig Stadium
Foto: IMAGO/Jonathan Moscrop/IMAGOSPOR

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