UOČI IZBORA ZA SPLITSKI SAVEZ

Ivan Bilić: 'Bliži se kraj onih koji žele prikazati Hajduk kao neprijatelja nogometa...'

Piše Zdravko Barišić,
Split: Hajduk University Day održan u sklopu proslave 50 godina postojanja Sveučilišta u Splitu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk je na izborima za šefa nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske podržao Hrvoja Maleša, a tim povodom oglasio se predsjednik Bilić

Nogometni savez Županije Splitsko-dalmatinske u ponedjeljak će dobiti novog šefa. Još krajem svibnja Hrvoje Maleš izabran je na tu poziciju 177 glasova, no Upravni odjel za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije poništio je odluke nakon žalbe Dugopolja i naložio da se ponove izbori. 

Ivan Pudar, bivši trener i igrač Hajduka, prije nekoliko je tjedana najavio svoju kandidaturu za predsjednika nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije. Tada je Pudar opravdao svoju kandidaturu izjavom da mu je "prišao veliki broj ljudi koji se pita zašto ne kandidira", pa je, eto, to i napravio.

Zadar: Svečana proslava 114. rođendana Hajduka
Zadar: Svečana proslava 114. rođendana Hajduka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ipak, svoju kandidaturu brzo je povukao, a u priopćenju za javnost požalio se na nepravilnosti u izbornom procesu i obrazložio je kako od izbora odustaje zato što se, smatra, nalazi u neravnopravnom položaju u odnosu na druge kandidate, odnosno Hrvoja Maleša, koji je Hajdukov izbor za tu funkciju. On je dobio pisanu potporu 70 klubova i za očekivati je da će u ponedjeljak, na ponovljenim izborima, biti izabran za predsjednika.

Tim povodom oglasio se predsjednik Hajduka Ivan Bilić, a njegovu izjavu prenosimo u cijelosti:

Već mjesecima traje pokušaj miniranja i rušenja odluka uoči druge Izborne skupštine, i to od strane onih koji već godinama uživaju povlastice na račun svog djelovanja u županijskom, ali i nacionalnom savezu.

Sada kad se njihovom monopolu bliži kraj koriste se manipulacijama, lažima i dezinformacijama kako bi pokušali prikazati Hajduk i njegovog kandidata kao neprijatelja nogometa u Dalmaciji. Nažalost, njima je od nogometa i dobrobiti djece važnija #obitelj, osobni interesi, novac i osjećaj prestiža. Unutar NSŽSD djeluje više od 60 nogometnih, futsal i ženskih klubova.

U njima osim profesionalaca trenira i nekoliko tisuća djece. Miniranjem odabira novog vodstva saveza, svjesno i namjerno se dovodi u pitanje održavanje i regularnost natjecanja, ali i sportske navike nekoliko tisuća djece. U ponedjeljak klubovi koji su dali podršku kandidatu Hajduka Hrvoju Malešu, njih 70, imaju priliku još jednom stati na jedinu ispravnu i poštenu stranu 

