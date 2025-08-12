Obavijesti

DRUGI NISU OPCIJA

Ivan Bilić: Maleš je jedini kojeg će Hajduk podržati u izboru za predsjednika splitskog saveza...

Piše Luka Tunjić,
Split: Druga utakmica drugog kola kvalifikacija za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, HNK Hajduk Split - FC Zira | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Želimo istaknuti kako Hajdukov kandidat Hrvoje Maleš ima potporu preko 70 posto nogometnih i futsal klubova iz našeg županije, istaknuo je predsjednik Hajduka i poručio kako vjeruje u njegovu pobjedu

Predsjednik uprave Hajduka, Ivan Bilić, nedvosmisleno je stao iza kandidature Hrvoja Maleša za predsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije. Ovom izjavom klub s Poljuda jasno je poručio koga vidi na čelu županijskog nogometa, distancirajući se od ostalih kandidata poput Ivana Pudara, koji je u utorak najavio kako će se uključiti u utrku za važnu stolicu.

- Hrvoje Maleš jedini je kandidat koji ima potporu HNK Hajduk kao nositelj liste za predsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije. HNK Hajduk ne podržava gospodina Ivana Pudara i njegovu listu - rekao je Bilić za Dalmatinski portal i dodao...

DUGO IGRAO U RUSIJI Dinamo City uoči Hajduka doveo nekadašnjeg reprezentativca
Dinamo City uoči Hajduka doveo nekadašnjeg reprezentativca

- Želimo istaknuti kako Hajdukov kandidat Hrvoje Maleš ima potporu preko 70 posto nogometnih i futsal klubova iz našeg županije te smo uvjereni kako će na novoj Izbornoj skupštini potvrditi pobjedu - zaključio je Bilić.

Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš
Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

S druge strane, Pudar je objavio i tekst povodom svoje kandidature.

- Već duže vrijeme pratim situaciju vezanu uz probleme u Županijskom savezu i što više pratim to se više osjećam i odgovornim. U zadnjih više godina ili mandata za fotelje se bore osobe koje su bile samo naslonjene na nogomet ili uopće nisu bile u nogometu, a za to smo krivi mi nogometaši jer se stalno izmičemo negdje u stranu i komentiramo situacije po raznim portalima ili kafićima. U zadnjih par mjeseci prišlo mi je veliki broj ljudi iz klubova s stavom i upitom a zašto se ti Ivane ne bi toga prihvatio, a razgovori bi završavali čega se vi bivši igrači bojite, a moj bi odgovor bio nema tu sreće to se treba sve na novo posložiti. Možda su ljudi u pravu možda olako komentiramo sve na daljinu a nemamo m... uhvatiti se posla i rješavati probleme iznutra. 

OSTALO

