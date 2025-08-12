Obavijesti

DUGO IGRAO U RUSIJI

Dinamo City uoči Hajduka doveo nekadašnjeg reprezentativca

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Frank Rumpenhorst/DPA

Bernard Berisha je da je u Rusiji, zbog činjenice da država ne priznaje Kosovo kao neovisnu državu, bio registriran kao albanski državljanin

Albanski prvoligaš Dinamo City službeno je potvrdio jedan od najzvučnijih transfera tamošnjeg nogometa, osiguravši potpis iskusnog kosovskog reprezentativca Bernarda Berishe. Tridesettrogodišnji krilni napadač, poznat po svojoj brzini, tehnici i izvanrednoj viziji na terenu, stiže u redove "podmornice" kao slobodan igrač nakon sporazumnog raskida ugovora s ruskim Akhmatom iz Groznog i to prije uzvratne utakmice koju Dinamo igra s Hajdukom u četvrtak u 20.45. Potpisao je dvogodišnji ugovor s opcijom produljenja, a njegov dolazak predstavlja značajno pojačanje za ambicije kluba u nadolazećoj sezoni. Transfer, koji je realiziran 9. kolovoza 2025., također označava ponovnu suradnju s trenerom Ilirom Dajom.

Povratak u poznato okruženje

Za Berishu, dolazak u Dinamo City nije samo novi profesionalni izazov, već i povratak u ligu u kojoj je ostavio dubok trag. Njegov transfer posebno je zanimljiv zbog ponovnog susreta s trenerom Dajom, pod čijim je vodstvom igrao prije 13 godina u dresu albanskog kluba Besa Kavajë. Upravo je ta veza, uz ambiciozan projekt koji mu je predstavio predsjednik Adrian Bardhi, bila ključna u odluci da odbije ponude iz kosovske Superlige i odabere Tiranu.

"Renomirani napadač donosi međunarodno iskustvo našoj 'podmornici'. Berisha odlično poznaje albanski nogomet, s obzirom na to da je prethodno nosio dres Bese i Skënderbeua. On dolazi kao dodana vrijednost za momčad i trenera Ilira Daju", stoji u službenom priopćenju kluba. Njegov prethodni boravak u Albaniji bio je iznimno uspješan; sa Skënderbeuom je u sezoni 2014./15. osvojio naslov prvaka Kategoria Superiore te albanski Superkup 2014. godine.

Devet godina kaljenja u Rusiji

Berishin životopis najviše obogaćuje devetogodišnje iskustvo igranja u ruskoj Premier ligi. Njegova ruska odiseja započela je u siječnju 2016. godine, kada je iz Skënderbeua prešao u Anži Mahačkalu za odštetu od 600.000 eura. U dresu Anžiaj odigrao je 32 utakmice, postigavši pet golova i upisavši tri asistencije.

Već u siječnju 2017. godine uslijedio je transfer u Akhmat, klub u kojem će provesti idućih osam i pol sezona i steći status legende. Za Akhmat je odigrao impresivnih 199 službenih utakmica, postigavši 28 golova i dodavši 23 asistencije. Njegova dugovječnost i konstantnost u tako zahtjevnoj ligi svjedoče o njegovoj kvaliteti i profesionalizmu. Zanimljivo je da je u Rusiji, zbog činjenice da država ne priznaje Kosovo kao neovisnu državu, bio registriran kao albanski državljanin, iako je klub na svojim stranicama uvijek isticao da se radi o kosovskom reprezentativcu.

