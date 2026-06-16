Ivan Ćubelić službeno u Rijeci!

Ivan Ćubelić, 23-godišnjak novi je igrač Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka, stoji na stranicama kluba.

Ćubelić je na Kvarner stigao iz redova Slaven Belupa u kojem je igrao važnu ulogu u sredini terena, a za Bijele je potpisao vjernost na četiri godine.

Mladi nogometaš u sastavu iz Koprivnice upisao je 71 nastup uz dva gola i četiri asistencije skrenuvši na sebe pozornost odličnim nastupima.

Ćubelić je prošao omladinsku školu Hajduka gdje je bio dio generacije juniora koja je igrala finale juniorske Lige prvaka, te je za prvu momčad upisao 12 nastupa. Također, bio je na posudbi i u Varaždinu.

Već u najmlađim danima pokazivao veliki talent, eminentni The Guardian ga je uvrstio među 60 najvećih svjetskih talenata.