DEBITIRA U OSIJEKU

Ivan Dodig novi izbornik reprezentacije u Davis Cupu

Ivan Dodig novi izbornik reprezentacije u Davis Cupu
Varaždin: Davis Cup, me? parova Dodig/Pavi? - Sander/Joran | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ivan Dodig (40) je još uvijek aktivni tenisač i jedan od najboljih igrača parova na svijetu, te je osvajač triju Grand Slamova u parovima

Upravni odbor Hrvatskog teniskog saveza u ponedjeljak je na mjesto izbornika hrvatske Davis Cup reprezentacije imenovao Ivana Dodiga, koji će na toj poziciji zamijeniti Velimira Zovka, priopćio je HTS. Dodig će prvi put u toj ulozi voditi Hrvatsku u susretu drugog kola Qualifier faze protiv Francuske u Osijeku 12. i 13. rujna.

Ivan Dodig (40) je još uvijek aktivni tenisač i jedan od najboljih igrača parova na svijetu, te je osvajač triju Grand Slamova u parovima.  Hrvatski teniski savez zahvaljuje Velimiru Zovku na dosadašnjem angažmanu,te mu želi puno uspjeha u budućem radu.

U hrvatskom dresu odigrao je devet mečeva u pojedinačnoj konkurenciji i 24 u parovima, a najveći uspjesi uključuju osvajanje Davis Cupa 2018. i finale tog natjecanja 2016. godine. 

