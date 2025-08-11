Ivan Dodig novi izbornik reprezentacije u Davis Cupu

Upravni odbor Hrvatskog teniskog saveza u ponedjeljak je na mjesto izbornika hrvatske Davis Cup reprezentacije imenovao Ivana Dodiga, koji će na toj poziciji zamijeniti Velimira Zovka, priopćio je HTS. Dodig će prvi put u toj ulozi voditi Hrvatsku u susretu drugog kola Qualifier faze protiv Francuske u Osijeku 12. i 13. rujna.

Ivan Dodig (40) je još uvijek aktivni tenisač i jedan od najboljih igrača parova na svijetu, te je osvajač triju Grand Slamova u parovima. Hrvatski teniski savez zahvaljuje Velimiru Zovku na dosadašnjem angažmanu,te mu želi puno uspjeha u budućem radu.

U hrvatskom dresu odigrao je devet mečeva u pojedinačnoj konkurenciji i 24 u parovima, a najveći uspjesi uključuju osvajanje Davis Cupa 2018. i finale tog natjecanja 2016. godine.