Ivan Dodig završava karijeru! Pogledajte emotivni oproštaj

Nakon niza pobjeda, trofeja i nezaboravnih trenutaka koji su ispisali povijest našeg tenisa, stigao je trenutak za oproštaj. Jedan od najuspješnijih i najomiljenijih hrvatskih tenisača, Ivan Dodig (40), objavio je kako na kraju godine završava karijeru. Odluku je podijelio s javnošću putem emotivnog videa, zaključujući impresivno poglavlje i najavljujući novu eru u kojoj će svoje znanje i strast nastaviti prenositi kao izbornik hrvatske teniske reprezentacije. .

U dirljivoj objavi koju prati video s najupečatljivijim trenucima karijere, Dodig se osvrnuo na svoj put, od prvih teniskih koraka u rodnom Međugorju do osvajanja najvećih svjetskih pozornica.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Draga obitelji, prijatelji i navijači, danas želim podijeliti vijest sa svima vama da je ovo moja zadnja godina u profesionalnoj teniskoj karijeri. Srce mi je puno zahvalnosti za moj teniski put koji je krenuo u Međugorju, gdje me stric Žarko, moj prvi trener, učio ljubavi prema tenisu i sportu pa sve do osvajanja 7 Grand Slam trofeja, 24 ATP naslova, srebrnoj medalji na Olimpijskim igrama i nezaboravnog trenutka osvajanja Davis Cupa s Hrvatskom reprezentacijom!

Posebna hvala, vama dragim navijačima iz Međugorja gdje je sve počelo, preko Hrvatske i tako diljem cijeloga svijeta. Vaša podrška mi je uvijek bila velika motivacija i vjetar u leđa mojim uspjesima. Od srca vam hvala.

Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Hvala mojim suigračima iz reprezentacije, s kojima sam prošao svoje najljepše trenutke. Zajedno kao tim ostvarili smo san koji smo svi skupa željeli ostvariti, osvajili smo Davis Cupa za našu zemlju Hrvatsku.

Hvala svim mojim partnerima i trenerima koji su me oblikovali kao igrača. Posebno bih zahvalio stricu Žarku, koji mi je usadio strast prema tenisu, bratu Mladenu, koji me kao trener vodio kroz najveće pobjede s neumornom predanošću, Martinu Štěpáneku i Stjepanu Medaku, čiji su savjeti i podrška bili ključni za moj uspjeh, te svima koji su me učinili da budem bolji.

Najveća hvala ide mojoj supruzi Maji – mojoj najvećoj podršci, koja je bila uz mene u svakom trenutku, od najtežih poraza do najvećih pobjeda. Bez nje ne bih bio ovdje. Našoj predivnoj djeci Petru i Josipu, koji mi svaki dan donose radost. Mojim roditeljima, koji su vjerovali u mene od prvog dana kada sam uzeo reket u svoje ruke. Bratu Željku, koji je uvijek bio uz mene u najtežim trenutcima, uvijek vjerovao u moj uspjeh i bio mi velika podrška, te cijeloj rodbini, koja je slavila svaku pobjedu kao svoju. Bez vas, ništa od ovoga ne bi bilo moguće.

Varaždin: Davis Cup, meč parova Dodig/Pavić - Sander/Joran | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Dok uživam u ovoj posljednjoj godini na terenu, veselim se i novom poglavlju – izborničkoj ulozi s hrvatskom Davis Cup reprezentacijom, gdje ću nastaviti dijeliti strast prema tenisu i nadam se voditi naš tim prema novim uspjesima!

Ovo nije kraj, samo nova avantura. Hvala vam što ste bili dio moje priče.

Veliki sportski pozdrav,

Ivan Dodig"

Kada se podvuče crta ispod igračke karijere Ivana Dodiga, ostaje impresivna kolekcija trofeja koja ga svrstava među najveće hrvatske tenisače, posebno u igri parova. Njegova vitrina broji čak sedam Grand Slam naslova, što je uspjeh kojim se može pohvaliti malo tko u svijetu tenisa.

Tokio: Hrvatska osvojila osam medalja na OI Tokio 2020 | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tri titule osvojio je u muškim parovima: Roland Garros 2015. i 2023. te Australian Open 2021. godine. Još je dominantniji bio u mješovitim parovima, gdje je osvojio četiri trofeja na najprestižnijim turnirima: Roland Garros (2018., 2019.), Wimbledon (2019.) i Australian Open (2022.).

Uz Grand Slamove, Dodig je karijeru obogatio s 24 ATP naslova i ostvario čak 593 pobjede na Touru. Krunski trenuci njegove karijere uključuju i dva nezaboravna uspjeha. S Marinom Čilićem osvojio je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju, dok je 2018. godine bio ključni član generacije koja je Hrvatskoj donijela drugi naslov pobjednika Davis Cupa, što je i sam opisao kao "ostvarenje sna".

Lille: Tenisači osvajanje Davis cupa proslavili s Hrvatskom udugom Lille | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iako se oprašta od aktivnog igranja, Ivan Dodig ne napušta tenis. Njegova strast i iskustvo nastavit će živjeti kroz novu ulogu izbornika hrvatske Davis Cup reprezentacije, na koju je službeno imenovan sredinom kolovoza 2025., naslijedivši Velimira Zovka.

Ova tranzicija čini se kao prirodan slijed za igrača koji je godinama bio lider i stup reprezentacije. Svoj debi na klupi imat će vrlo brzo, 12. i 13. rujna u Osijeku, gdje će Hrvatska ugostiti Francusku u sklopu kvalifikacija. Bit će to jedinstvena situacija u kojoj će Dodig istovremeno voditi momčad kao izbornik i igrati svoju oproštajnu sezonu.