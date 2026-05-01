Ivan Jurić došao na utakmicu pionirki i oduševio prisutne: 'Hoćeš odraditi poluvrijeme?'

Ivan Jurić na kratkom je odmoru od trenerskog posla, a talijanski mediji pišu kako o njemu razmišljaju klubovi Serie A. Nakon što se razišao s Atalantom, Tuttosport piše kako je postao želja Torina te klub "važe" između njega i Gennara Gattusa. I tako dok je na pauzi, Jurić je napravio jednu fantastičnu gestu. Došao je na utakmicu županijske kadetske lige za djevojčice i oduševio sve.

Jurić je tiho i bez najave došao na susret pionirki NK Prugova i NK Croatie iz Stankovaca. Pojavio se uz aut-liniju i djevojčicama te svim prisutnima ostavio snažan dojam. Croatia se oglasila na svojim društvenim mrežama i pohvalila gestu hrvatskog trenera.

"Postoje ljudi koje poznaješ po imenu… i postoje oni koje prepoznaš po veličini. Jučer u Prugovu, na utakmici naših cura, dogodio se baš takav trenutak. Među gledateljima – tiho, bez pompe – stajao je Ivan Jurić. Došao je pogledati naše blizanke Marinov, jer su mu njihovi roditelji kućni prijatelji. Bez najave, bez ikakve potrebe da se ističe. Nas četvorica trenera gledamo ga, nešto nam poznato… ali nikako povezati. I onda – umjesto da ostane po strani – on dolazi prvi, pruža ruku svakome od nas, predstavlja se i iskreno pohvaljuje igru naših cura. Bez trunke oholosti", napisali su i dodali:

"U šali smo ga zamolili da preuzme jedno poluvrijeme. Samo se nasmijao i rekao: “Znam ja koliko je to težak posao". Rečenica koja govori više od bilo kakvog životopisa. A taj životopis nije mali – Hajduk, Serie A, klubovi poput Verone i Atalante… razina o kojoj mnogi mogu samo sanjati. I onda ga vidiš tu, među nama, skromnog, prizemnog, iskrenog. Kao da je dio naše ekipe, kao da smo ga jučer pokupili iz minibusa. To je veličina. Ne ono što si postigao – nego kakav si ostao. Gospodin i čovjek. Hvala obitelji Marinov na ovom susretu koji se ne zaboravlja."

Dolazak nije bio slučajan. Jurića je obiteljski vezan za Prugovo. Njegov otac bio je prvi predsjednik kluba, a dok je Jurić bio trener Torina posjetio je klub kako bi dao podršku, par savjeta i donirao sredstva za opremu. Zaista sjajna gesta hrvatskog trenera.