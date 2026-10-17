Ivan Klasnić objavio emotivan tekst: 'Prije devet godina dobio sam najveći mogući dar - život'

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Klasnić (46) obilježio je devet godina od treće transplantacije bubrega, a tim je povodom na društvenim mrežama podijelio emotivnu poruku. Prisjetio se teškog razdoblja obilježenog strahom, neizvjesnošću i zdravstvenim problemima, ali i zahvalnosti za svaki novi dan.

"To je datum koji nikad neću zaboraviti. Prije točno devet godina dobio sam treći bubreg i time najveći mogući dar - život. Kad se danas okrenem, sjetim se boli, straha, neprospavanih noći i osjećaja beznađa. Morao sam ostati jak, iako duboko u sebi ponekad nisam imao snage. Bilo je dana kad sam se pitao zašto baš ja moram proći taj teški put", napisao je Klasnić.

Bivši napadač istaknuo je koliko mu danas znače život, obitelj i trenuci koje mnogi uzimaju zdravo za gotovo.

"Devet godina poslije, još sam tu. Mogu se smijati, voljeti i biti s najvažnijim ljudima u svom životu. Shvatio sam da se zdravlje ne podrazumijeva, a novac i uspjeh za kojima svakodnevno trčimo postaju potpuno nevažni kad se radi o životu. Molim vas, ne odustajte i ne odgađajte sreću. Recite voljenima da ih volite, uživajte u malim stvarima i budite zahvalni na svakom novom danu. Devet godina ispunjenih zahvalnošću i emocijama. Još sam tu i zato od srca kažem: HVALA!", poručio je.

Klasnić se tijekom karijere suočavao s ozbiljnim problemima s bubrezima, zbog kojih je morao proći tri transplantacije. Njegova objava snažan je podsjetnik na težinu zdravstvenih borbi, ali i na važnost nade, podrške bližnjih i zahvalnosti za život.