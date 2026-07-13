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YANN SOMMER

Ivan Leko dovodi pojačanje za Ligu prvaka? Golman Intera će napustiti Italiju i otići u Belgiju

Piše Issa Kralj,
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Ivan Leko dovodi pojačanje za Ligu prvaka? Golman Intera će napustiti Italiju i otići u Belgiju
Foto: Jennifer Lorenzini
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Leko je u Brugge doveo bombu: stiže iskusni Yann Sommer, a Belgijci sad love i Ligu prvaka

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Hrvatski trener Ivan Leko koji vodi belgijskog prvaka Club Brugge doveo je pojačanje u momčad uoči početka nove sezone. Club Brugge osvojenim je prvenstvom izborio plasman u Ligu prvaka, a sada su doveli i novog golmana. 

Riječ je o švicarskom golmanu Yannu Sommeru koji u redove belgijskog prvaka dolazi iz Serie A gdje je nastupao za milanski Inter. Službena vijest još nije potvrđena, ali poznati nogometni insajder Fabrizio Romano obavijestio je sve o mogućem transferu na društvenim mrežama. 

Sommer je karijeru počeo u Baselu, a potom je preko Vaduza i Grasshoppersa stigao u Borussiju iz Moenchengladbacha čiji je član bio od 2014. do 2023. godine.Sommer je tijekom karijere skupio i 94 nastupa za švicarsku reprezentaciju od koje se oprostio prije dvije godine.

Podsjetimo, Leko je u Club Brugge stigao u prosincu 2025. godine i to iz velikog rivala Genta. Mnogi su ga kritizirali i podigla se velika bura, a Club Brugge je bio treći na tablici kad se Leko vratio na klupu. Na kraju sezone osvojili su belgijsko prvenstvo. 

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