Ivan Leko dovodi pojačanje za Ligu prvaka? Golman Intera će napustiti Italiju i otići u Belgiju

Hrvatski trener Ivan Leko koji vodi belgijskog prvaka Club Brugge doveo je pojačanje u momčad uoči početka nove sezone. Club Brugge osvojenim je prvenstvom izborio plasman u Ligu prvaka, a sada su doveli i novog golmana.

Riječ je o švicarskom golmanu Yannu Sommeru koji u redove belgijskog prvaka dolazi iz Serie A gdje je nastupao za milanski Inter. Službena vijest još nije potvrđena, ali poznati nogometni insajder Fabrizio Romano obavijestio je sve o mogućem transferu na društvenim mrežama.

🚨⚫️🔵 Yann Sommer to Club Brugge, here we go! Deal in place for Swiss GK to sign a short term deal.



Sommer had several proposals but made life

choice despite an important offer from Spain.



He’ll be first goalkeeper and ready for a new chapter after Inter, as @sachatavolieri… pic.twitter.com/EAJaHXfoFh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026

Sommer je karijeru počeo u Baselu, a potom je preko Vaduza i Grasshoppersa stigao u Borussiju iz Moenchengladbacha čiji je član bio od 2014. do 2023. godine.Sommer je tijekom karijere skupio i 94 nastupa za švicarsku reprezentaciju od koje se oprostio prije dvije godine.

Podsjetimo, Leko je u Club Brugge stigao u prosincu 2025. godine i to iz velikog rivala Genta. Mnogi su ga kritizirali i podigla se velika bura, a Club Brugge je bio treći na tablici kad se Leko vratio na klupu. Na kraju sezone osvojili su belgijsko prvenstvo.