Ivan Leko izveo čudo i s Club Bruggeom prošao dalje u LP

Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Ivan Leko čini čuda s Club Bruggeom! Nakon pobjede 3-0 nad Marseilleom, ušao je u play-off Lige prvaka. Heroji Diakhon, Vermant i Stanković osigurali su trijumf protiv Marseillea

Admiral

Club Brugge pobijedio je Olympique Marseille 3-0 i ulovio play-off Lige prvaka. Tako je Ivan Leko s dvije sjajne pobjede u zadnje dvije utakmice napravio je velik posao i može doći i do osmine finala Lige prvaka. Brugge je završio na 19. mjestu te će uskoro saznati protiv koga će igrati u doigravanju za osminu finala.

UEFA Champions League - Club Brugge v Olympique de Marseille
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Nakon početnog šoka i poraza od Arsenala, rezultati su mu krenuli na ruku. U zadnjoj utakmici prvenstva je upisao pobjedu protiv Zulte Waregema 4-3, a onda je uslijedilo ono što su mnogi smatrali nemogućom misijom. Uoči zadnja dva kola Lige prvaka, Brugge je bio na rubu ispadanja. No, Leko je orkestrirao dvije briljantne predstave. Prvo je deklasirao Kairat u gostima 4-1, a zatim je u odlučujućoj utakmici na domaćem terenu s uvjerljivih 3-0 srušio Olympique de Marseille i osigurao plasman u doigravanje za osminu finala. 

Heroji belgijske momčadi protiv Marseillea bili su Diakhon (4.), Vermant (11.) i Stanković (79.) koji su svojim golovima donijeli veliku i važnu pobjedu za Club Brugge.

U dosadašnjem dijelu mandata na klupi belgijskog velikana, Ivan Leko vodio je Club Brugge kroz devet natjecateljskih susreta. Njegova momčad pritom je slavila u šest navrata, dok je triput napustila teren poražena, uz ukupno 25 postignutih i 17 primljenih pogodaka. Brugge je u posljednje vrijeme ušao u izrazito dobru formu, povezao je tri pobjede zaredom te u tom nizu postigao 11 golova. 

