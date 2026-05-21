Ivan Leko ponovno kralj Belgije! Club Brugge osigurao naslov prvaka kolo prije kraja, remizirajući s Mechelenom. Drama do zadnje minute i titula ide u ruke Leke i Bruggea
Ivan Leko je prvak Belgije! Club Brugge remijem potvrdio titulu
Ivan Leko osvojio je prvenstvo Belgije! Kolo prije kraja njegov Club Brugge remizirao je s Mechelenom (2-2) i matematički potvrdio osvajanje naslova. Uoči zadnjeg kola, Club Brugge ima četiri boda više od drugoplasiranog Uniona te je tako hrvatski trener u vitrine dodao drugi naslov prvaka Belgije. Prvi je također osvojio s Bruggeom 2018. godine.
U 17. minuti je Brugge poveo golom Tzolisa. Nekoliko dodavanja na malom prostoru na rubu kaznenog prostora doveli su do udarca Tzolisa koji je opalio i pogodio te se tako otišlo na odmor. U 49. minuti je Van Brederode donio izjednačenje Mechelenu, ali samo dvije minute nakon toga Lekine trupe opet su povele.
Sijevnula je brza kontra Bruggea, Tzolis je sada asistirao i dodao za Tresoldija koji je zabio za 2-1. Drami tu nije bilo kraja jer je u 86. minuti van den Heuel zabio gol u vlastitu mrežu te je rezultat bio 2-2. To je značilo da Union ne smije pobijediti kod Genta da bi Brugge bio prvak te se to i dogodilo. Union SG je odigrao 0-0, hrvatskom napadaču Mateu Biondiću poništen je gol u 86. minuti za USG te je titula otišla u ruke Bruggea i Ivana Leke.
Podsjetimo, Leko je u Club Brugge stigao u prosincu 2025. godine i to iz velikog rivala Genta. Mnogi su ga kritizirali i podigla se velika bura, a Club Brugge je bio treći na tablici kad se Leko vratio na klupu. Baš zadnju utakmicu Leko igra protiv Genta te će pred bivšim klubom, na domaćem terenu, slaviti titulu.
