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Ivan Ljubičić preuzeo je petog tenisača svijeta. Vraća se ATP touru nakon četiri godine pauze

Piše HINA, Josip Tolić,
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Ivan Ljubičić preuzeo je petog tenisača svijeta. Vraća se ATP touru nakon četiri godine pauze
Foto: Goran Stanzl/Vecernji list
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Ljubičić se vraća na veliku scenu! Postao je novi trener petog tenisača svijeta Felixa Auger-Aliassimea

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Četiri godine nakon umirovljenja Rogera Federera, Ivan Ljubičić (47) vraća se trenerskom poslu. Bivši proslavljeni hrvatski teniski reprezentativac postao je novi trener petog igrača svijeta Felixa Auger-Aliassimea (26).

Kanađanin je ranije ove godine držao četvrto mjesto na ATP ljestvici, osvojio je devet ATP titula, ali među njima još nije nijedan Masters ni Grand Slam. Novi iskorak tražit će s Banjalučaninom koji je s Rogerom osvojio tri Grand Slama i četiri Mastersa od 2017. do 2022.

Auger Aliassime je u srpnju nakon deset godina otpustio trenera Frederica Fontanga. U karijeri je zaradio 23,6 milijuna dolara, više nego dvostruko više od Ljubičića (10,1 milijuna dolara), Hrvat je kroz karijeru odigrao 238 mečeva više.

Tennis: Davis Cup-Qualifiers Round 2-Canada vs France
Foto: Eric Bolte

Na aktualnom ATP turniru u Pekingu Auger-Aliassime je poražen već u prvom nastupu, sa 6-3, 6-3 bolji je od njega bio Rus Karen Hačanov. Dan nakon poraza postalo je poznato da će trenersku brigu o njemu preuzeti Ivan Ljubičić.

Ranije je Ljubičić bio u stručnom stožeru legendarnog Rogera Federera, od kraja 2015. godine do odlaska u tenisku mirovinu švicarskog asa. Nakon toga je Ljubičić postao posebni savjetnik u Francuskom teniskom savezu gdje će ostati unatoč preuzimanju kanadskog igrača.

Ljubičić je u vrijeme igračkih dana ostvario plasman na treće mjesto ATP ljestvice. Osvojio je ukupno deset ATP turnira među kojima se posebno ističe osvajanje Masters 1000 turnira u Indian Wellsu kada je na tom turniru, između ostalih, pobjeđivao Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Andyja Roddicka. On i Mario Ančić predvodili su Hrvatsku 2005. godine do osvajanja Davis kupa.

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